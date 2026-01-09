В Лос-Анджелесе объявили победителей премии "Золотой глобус 2026"

В Лос-Анджелесе подвели итоги одной из самых престижных наград в мире кино и телевидения – "Золотого глобуса – 2026". Традиционно называемую "репетицией "Оскара"", церемонию в этом году сопровождала редкая интрига: лидером по числу номинаций (их сразу девять) стал фильм Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой", а среди сериалов рекорд принадлежал "Белому лотосу" (шесть номинаций).

Картина Андерсона получила награды сразу в трех ключевых категориях: "Лучший сценарий", "Лучший режиссер" и "Лучший фильм (комедия/мюзикл)". На телевидении лидерство уверенно удержал сериал "Переходный возраст", актерский состав которого буквально собрал весь возможный комплект наград.

Жюри также отметило "Больницу "Питт"", динамичный анимационный фильм "Кей-поп-охотницы на демонов" и трогательную драму "Сентиментальная ценность".

Любопытная новация церемонии – новая категория "Лучший подкаст", которая впервые появилась в этом году. Первой обладательницей премии стала Эми Полер с проектом Good Hang, посвященным женской дружбе, самоиронии и искренним разговорам без фильтров.

Полный список победителей премии "Золотой глобус – 2026":

Лучший драматический фильм – "Хамнет"

Лучший фильм в категории комедия/мюзикл – "Битва за битвой"

Лучший режиссер – Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой")

Лучший сценарий – Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой")

Лучший фильм на иностранном языке – "Секретный агент" (Бразилия)

Лучший анимационный фильм – "Кей-поп-охотницы на демонов"

Лучшая мужская роль в драматическом фильме – Вагнер Мора ("Секретный агент")

Лучшая женская роль в драматическом фильме – Джесси Бакли ("Хамнет")

Лучшая мужская роль в комедии/мюзикле – Тимоти Шаламе ("Марти Великолепный")

Лучшая женская роль в комедии/мюзикле – Роуз Бирн ("Я бы тебя пнула, если бы могла")

Лучшая мужская роль второго плана – Стеллан Скарсгард ("Сентиментальная ценность")

Лучшая женская роль второго плана – Тияна Тейлор ("Битва за битвой")

Лучший драматический сериал – "Больница "Питт""

Лучший музыкальный/комедийный сериал – "Киностудия"

Лучший телефильм/мини-сериал – "Переходный возраст"

Лучший актер в драматическом сериале – Ноа Уайли ("Больница "Питт")

Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме – Мишель Уильямс ("Умираю, как хочу секса")

Лучшая песня – "Golden" ("Кей-поп-охотницы на демонов")

Лучший подкаст – Good Hang with Amy Poehler.