Роботы для искусства или искусство для роботов? Медиа-художница – о перспективах в эпоху ИИ

В ожидании перевода книги Хито Штейерль, поговорим об интересных инсайтах, которыми она делится с читателем на страницах новинки.

Деконструкция изображения, политический и авангардный кинематограф – язык немецкой медиа-художницы Хито Штейерль стремится оспорить рамки социальных и культурных норм. Так и недавно вышедшая книга художницы "Горячий медиум. Изображение в эпоху глобального потепления", мало чем напоминая академический опус, скорей, несет в себе энергию творческого осознания и сопротивления.





"Горячий медиум" – коллекция мыслей Хито Штейерль о возможных пределах для технологий и искусства в век ИИ-сгенерированных картинок и климатических катаклизмов.

"Может ли арт-объект создаваться не только машинами, но и для машин?" – задается вопросом автор на страницах книги.

В фокусе исследования – пути трансформации человеческого видения, которые пролегают сегодня через рельсы языковых моделей, алгоритмов обработки данных, использования изображений и других ИИ-инструментов.

Штейерль приходит к выводу о том, что подобные практики в поле масс-медиа неотделимы от политического и экономического контекста, в котором мы живем. Ее главный аргумент в работе 2025 года можно сформулировать следующим образом: производство "горящего" визуального контента также часто означает нарушение гражданских и трудовых прав людей, равно как и подпитывание военных конфликтов, и размывание понятия искусства в целом. К слову, название книги парирует концепции известного медиа-теоретика Маршалла Маклюэна о "горячих" и "холодных" средствах массовой информации.





Как и само мышление Штейерль, главы ее небольшой (178 страниц печатного текста) книги отсылают к неожиданным метафорам, в которых застыли опредмеченные проблемы эпохи искусственного интеллекта. Например, "Цифровой раскол: от "бедных образов" (термин Штейерль) к образам власти" или "Диалектика Просвещения для поколения ИИ". В роботизированной ретуши фотографий людей художница видит болезненное сходство с медицинским (а также социальным) диагнозом, а в раздражающе-забавных лагах искусственного интеллекта – экзистенциальный риск.

Намеренно держась в стороне от академического языка, с его нормативностью и структурным конформизмом, Штейерль демонстративно лишает ИИ-систему возможности копировать и воспроизводить ее творчество. Достаточно примера, когда программа по генерации изображений "Стабильная диффузия" (в пер. с англ. Stable Diffusion) "нарисовала" весьма неказистый портрет художницы – он также приведен на страницах книги.





Однако проблема распространяется далеко за пределы личного удовлетворения качеством контента: как пишет автор в начале работы, "чем больше так называемой машинной автономии мы получаем, тем более запутанным и беспорядочным выглядит мир вокруг, в котором почти все на что-то влияет". Штейерль поясняет, что она имеет в виду:

"Сам процесс генерации картинок включает их частичный демонтаж – это осуществляется путем выделения трудовых, финансовых и информационных ресурсов, которые, в том числе, идут на поддержание военных конфликтов и маркетинговой слежки за клиентами. Любой из этих "проектов" нацелен на полное или частичное разрушение реальности"

Говоря про "издержки" использования ИИ, автор книги предлагает другое выражение: токсичные выбросы в атмосферу… влияющие как на получателя сообщения, так и на его непосредственного производителя (не путать с заказчиком). Парадокс "двуликого Януса" здесь также проявляется в феномене "микроработников" (в пер. с англ. microworker): людей, нанятых на фильтрацию попавших в сеть фотографий на предмет того, что "должен" или "не должен" увидеть зритель.





Подобные подборки могут создаваться для обострения или, наоборот, сглаживания обсуждения актуальной темы в сети. Ничего не подозревающий пользователь смотрит на изображения в результатах поиска в браузере как на "естественное" многообразие вариантов, в то время как на самом деле за ним стоит кропотливая работа по отсеиванию, сокрытию и/или моделированию входных данных. Стоит ли говорить о том, что это мизерно оплачиваемое ремесло ложится на плечи социально неблагополучных слоев населения, таких как беженцы и лица без гражданства?

Если мы будем продолжать жить в таком духе, предостерегает Штейерль, человечество ждет засилье "автоматизированных решений, за которыми будут стоять крипто-суверены, медиа-магнаты и военно-политические альянсы". Вряд ли этот и другие прогнозы художницы в книге удивят читателей, хотя бы немного понимающих в теории искусственного интеллекта, – и все же к инсайтам Хито Штейерль из "Горячего медиума" хочется возвращаться: хотя бы в знак солидарности или в проявление творческой бдительности.

Возрастное ограничение: 18+