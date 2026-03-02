Покрас Лампас рассказал о росписи ресторана в Шанхае кириллицей

Художник занят масштабным международным проектом.

Каллиграф Покрас Лампас занялся оформлением пространства ресторана русской кухни в Шанхае. Речь идет о fine-dining заведении KIRILLITSA, которое недавно открыл мишленовский шеф Евгений Викентьев. По словам художника, текстовая композиция из кириллицы станет частью концепции ресторана и будет посвящена идее культурного диалога.

"Проводя параллель между гастрономией, где блюда состоят из ингредиентов, и словами, состоящими из букв, я постарался найти общий знаменатель", – рассказал Покрас Лампас в интервью.

Фото: Telegram / @pokraslampas

Проект в Китае станет логичным продолжением его экспериментов последних лет. Художник активно развивает собственное направление – каллиграфутуризм, исследуя будущее кириллицы и создавая новые формы письма. Он подчеркивает, что письмо – это связь эпох и культур, а кириллица способна звучать актуально в любом международном контексте.

Говоря о планах, Покрас Лампас признался, что намерен продолжать эксперименты и искать новые форматы.

"Хочется много экспериментировать, не останавливаться. С каждым годом приходит новая техника, новый шрифтовой стиль. И ты уже по-новому смотришь, анализируешь, рождается более актуальное видение", – добавил художник.

Помимо шанхайского проекта, у каллиграфа есть и другие свежие коллаборации. В частности, он рассказал о необычном перформансе на Новой сцене Александринского театра совместно с оркестром SPB BLIND ORCHESTRA под руководством Георгия Аверина. Музыканты коллектива выступали с завязанными глазами, а Покрас Лампас создавал масштабную абстрактную композицию, следуя ритму живого исполнения.

Евгений Елисеев

Выпускающий редактор

 

