Красота "ЗИЛа": почему стоит посетить Музей "ЗИЛАРТ" в Москве

Если вы еще не были там, рекомендуем запланировать визит на ближайшее время: до середины января в Музее продлится выставка африканского искусства (12+) и будет открыта инсталляция известного художника-нонконформиста (18+). Все это – в сопровождении бодрых событий музейной афиши.





Ниже лишь несколько причин увидеть пространство Музея "ЗИЛАРТ":

***

Архитектурный шедевр вдали от центра города

Открытие новых галерей, кафе, шоурумов в Москве чаще происходит в пределах Садового кольца, так что мы не сильно удивляемся, обнаружив великолепный особняк в очередном переулке в центре. Окраины столицы растут и застраиваются более прозаично: преимущественно жилыми массивами с необходимой для них инфраструктурой. Музей "ЗИЛАРТ" в одноименном квартале на юге Москвы – ободряющий пример децентрализации: жители квартала могут ходить за искусством пешком хоть каждый день. В то же время, поездка в "ЗИЛАРТ" из более удаленных районов себя полностью оправдывает.





Пятиэтажное здание с медными фасадами предваряет стеклянный атриум: он служит соединительным звеном между внешним пространством музея и выставочными залами. С одной стороны, "ЗИЛАРТ" напоминает своим обликом ведущие западные арт-институции: идеально просчитанный куб размером 60 на 60 метров, урбанистический минимализм. С другой – индустриальная эстетика, преобладающая в фасаде здания, сообщает зрителю о связи музея с историей места: некогда находившегося здесь завода "ЗИЛ".

***

Большая коллекция африканского искусства и внимание к отечественным авторам

В основе Музея лежит богатая коллекция искусства народов Западной и Центральной Африки: более 1000 артефактов из собрания художника и скульптора Михаила Звягина, урожденного ленинградца, жившего и работавшего в Нью-Йорке. В экспозиции (12+) на четвертом этаже, открытой до середины января, зритель найдет маски, тотемы, фетиши и другие ритуально-прикладные предметы африканских племен разного этнического происхождения.





На втором и третьем этажах Музея расположилась масштабная выставка петербургской и московской скульптуры "Шаг с пьедестала" (0+). Связь работ скульпторов нескольких поколений переплетается в залах с живописной линией, картинами художников-"шестидесятников": Эрика Булатова, Юрия Злотникова, Семена Файбисовича и других. "Венчает" посвящение отечественному искусству персональная выставка Гриши Брускина Dies Illa (18+) на пятом этаже. В основе проекта лежат уже знакомые зрителю работы художника, в частности, его "Смена декораций" (18+), впервые показанная на Венецианской биеннале в 2017 году. Сама же инсталляция "Этот день. День гнева" (18+) была создана Гришей Брускиным специально для Музея "ЗИЛАРТ".

***

Интересная и "живая" афиша мероприятий

Чтобы обойти и внимательно осмотреть действующие в Музее выставки, понадобится несколько часов свободного времени, а еще – отложить в сторону телефон. Тем, кто успел все увидеть и даже немного заскучал, на помощь придет афиша: на зависть богатая событиями, начиная от интригующего формата арт-практик и заканчивая более традиционными экскурсиями и концертами.





Творческий курс для подростков, посвященный вдохновению, перформативная прогулка с танц-художницей Дашей Плоховой, занятия йогой и сторителлинг-маршрут по выставке африканского искусства – все это состоится в Музее уже в январе. Подробности и условия участия уточняйте для каждого события отдельно.

Еще больше о "ЗИЛАРТ" можно узнать на сайте Музея.