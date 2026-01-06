Трансфутуризм в СССР: лаборатория "Гаража" об искусстве Ры Никоновой и Сергея Сигея

С 14 сентября по 17 декабря 2025 года в Музее "Гараж" прошли события публичной программы к исследовательской лаборатории "Я – бандероль, вы – штамп" (16+). Лаборатория посвящена творчеству Ры Никоновой (настоящее имя – Анна Таршис) и Сергея Сигея (иначе, Сергея Сигова) – пары художников, называвших себя "трансфутуристами". В основе направления трансфутуризма авторы видели поэзию как наследие исторического авангарда, с вкраплениями элементов визуального искусства и перформанса.

Никонова и Сигей активно участвовали в альтернативных художественных практиках с середины 1960-х: сначала в Свердловске, затем, на протяжении более 25 лет, – в родном для Анны Ейске. Пара эмигрировала в немецкий город Киль в 1998 году, где оба продолжили свои творческие поиски уже в международном контексте.





Исследовательская лаборатория, инициированная Музеем "Гараж", примечательна, прежде всего, своим фокусом: узким и децентрированным. Интерес к неофициальному искусству в российской культурной среде растет, однако основные лучи внимания пока что достаются крупным очагам практик: Москве, Ленинграду, иногда Челябинску, Саратову, Екатеринбургу.

Равнение "на центр" в кругах художественного андеграунда СССР встречалось часто, хотя и не всегда афишировалось. Другое дело – Ры Никонова и Сергей Сигей: они открыто пестовали свою провинциальную самобытность и независимость от столичного влияния. Противники по-творчески смелого тандема называли их "ретроградами", однако большинство все же признавали талант Таршис и Сигова жить по-своему и как бы вне времени.





Архив Музея располагает большим количеством материальных свидетельств творчества трансфутуристов. Познакомившись на встречах "Уктусской школы" – первого неофициального художественного объединения на Урале – Никонова и Сигей увлеклись поиском единомышленников и завязыванием контактов: хотя бы с близкими по духу "уктуссцами", во время совместной работы над самиздатом "Номер".

В 1979 году Ры Никонова и Сергей Сигей решились на издание собственного журнала: "Транспонанс" стал удачным примером сочетания публицистической теории и практики, дискуссии и художественного жеста под одной обложкой. За девять лет в свет вышли тридцать шесть томов "Транспонанса" – интеллектуальная публика ждала от выпусков экспериментов в духе авангарда самого высокого калибра.





Впрочем, изданием журнала и дружескими встречами активность художников не ограничивалась. Пара вошла в историю также как первопроходцы в малоизвестном для России направлении мейл-арта (в пер. с англ. искусства почтовых марок). Стараниями трансфутуристов в Ейске в 1989 году состоялась крупная выставка мейл-арта, в которой приняли участие 110 художников из 25 стран. Можно сказать, что Сергей Сигей и Ры Никонова вписали направление мейл-арта, весьма популярного на западе в 1960–1980-е гг., в отечественную историю искусства.

В рамках публичной программы к лаборатории "Я – бандероль, Вы – штамп" (16+) в Музее "Гараж" в 2025 году прошли семь экспертных лекций. В их числе – лекция Татьяны Никольской "Неутомимый культуртрегер. Сергей Сигей в контексте трансфутуризма", лекция Надежды Таршис "Искусство быть художником" и другие.