Фильм "Грешники" Райана Куглера стал главным победителем Actor Awards 2026

В Лос-Анджелесе прошла одна из главных церемоний киноиндустрии.

В США отгремела церемония вручения премий Actor Awards – одной из ключевых наград сезона, отмечающей выдающиеся актерские ансамбли и индивидуальные достижения в кино и сериалах. Триумфатором вечера стал фильм Райана Куглера "Грешники" (18+), завоевавший статуэтку за лучший актерский ансамбль в полнометражном фильме.

Исполнитель главной роли Майкл Б. Джордан получил отметку как "Лучший актер", укрепив репутацию одной из самых влиятельных фигур современного Голливуда.

Победа "Грешников" стала историческим событием для режиссера Райана Куглера: он – первый постановщик, чьи проекты дважды удостаивались этой премии. Ранее, в 2018 году, аналогичное признание получил его супергеройский блокбастер "Черная пантера".

Полный список победителей Actor Awards 2026:

Кино:

– Лучший актерский ансамбль: "Грешники" (18+)

– Лучший актер: Майкл Б. Джордан"Грешники"  (18+) 

– Лучшая актриса: Джесси Бакли – " История, вдохновившая "Гамлета" (18+)

– Лучший актер второго плана: Шон Пенн – "Битва за битвой" (18+)

– Лучшая актриса второго плана: Эми Мадиган – "Орудия" (18+)

– Лучший каскадерский ансамбль: "Миссия невыполнима: Финальная расплата" (16+)

Сериалы:

– Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале: "Больница "Питт" (18+)

– Лучшая актриса в драматическом сериале: Кери Расселл – "Дипломатка" (18+)

– Лучший актер в драматическом сериале: Ноа Уайли – "Больница "Питт" (18+)

– Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале: "Киностудия" (18+)

– Лучшая актриса в комедийном сериале: Кэтрин О’Хара – "Киностудия" (18+)

– Лучший актер в комедийном сериале: Сет Роген – "Киностудия" (18+)

– Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале: Мишель Уильямс – "Умираю, как хочу секса" (18+)

– Лучший актер в телефильме или мини-сериале: Оуэн Купер – "Переходный возраст" (18+)

– Лучший каскадерский ансамбль в сериале: "Одни из нас" (18+)

Организаторы премии отметили, что в этом году Actor Awards сделали акцент на проектах с сильным коллективным исполнением и драматургией, основанной на эмоциональной правде.

