Лучшие образы звезд с красной дорожки премии "Золотой глобус 2026"

83-я ежегодная премия в области кинематографа и телевидения "Золотой глобус" состоялась в Голливуде. Звезды уже успели продемонстрировать зрителям не только талант (полный список победителей "Золотого глобуса 2026" можно посмотреть здесь), но и свои наряды, которые были подготовлены специально к торжественному вечеру. Кто стал негласным победителем в области вечерних платьев и накрахмаленных воротничков, а кто остался ждать на скамейке запасных до следующего года? Разбираемся вместе с Клео.ру.

Лалиса Манобан

Тайская певица и актриса Лиса Манобан дебютировала на красной ковровой дорожке с ролью в сериале "Белый лотос". В качестве наряда для своего первого визита на премию она выбрала платье Jacquemus из тонкого шифона, украшенное кисточками бахромы. Макияж Лисы отвечал канонам азиатской красоты – нюд с упором на здоровый румянец и идеальный тон лица. Завершением образа стала незатейливая укладка. Наряд Лисы – живое доказательство того, что натуральность снова в моде!





Селена Гомес

Селена в этом году сделала ставку на классику и не промахнулась! От ее образа в стиле Золотого века Голливуда невозможно оторвать взгляд. На звезде кутюрное платье от Chanel авторства Матье Блази, на создание которого ушло 323 часа ручной работы в мастерской.





Демсон Идрис

За идеальную посадку смокинга на "Золотом глобусе" отвечал британский актер Демсон Идрис. Весь аутфит был изготовлен брендом Prada, включая безупречно лакированные туфли.





Дженна Ортега

Дженна Ортега не может забыть свою роль в сериале "Уэнсдэй" и продолжает примерять готические образы. На этот раз актриса появилась в платье от популярного "зумерского" бренда Dilara Findikoglu. Черный атлас, бисерная вышивка и ниспадающие нити стеклярусов – очень в духе Мартиши Аддамс!





Тимоти Шаламе

Тотально черный, но все-таки эклектичный наряд выдался у любимчика юных зрительниц Тимоти Шаламе. Актер решил продемонстрировать свою любовь к украшениям, надев все и сразу: к бархатному костюму от Chrome Hearts он добавил подвеску Cartier из белого золота, а также часы от премиальной датской марки Urban Jürgensen из платины с серебряным циферблатом, а на ногах у Тимоти были черные замшевые ботинки Timberland. Кажется, Тимоти был так занят своим нарядом, что вовсе забыл про свою спутницу – Кайли Дженнер, которая не пришла сопровождать актера на красную дорожку.





Дженнифер Лоуренс

Сделаем голые платья снова великими! Этот лозунг приходит в голову, когда мы смотрим на выход Дженнифер Лоуренс на "Золотом глобусе" 2026. Платье модного Дома Givenchy, которое надела актриса, было украшено цветочной вышивкой и обнажало большую часть тела. Дополнительно Дженнифер несла шаль с аналогичным цветочным принтом, накинув ее на локти.





Памела Андерсон

Памела Андерсон добавила в копилку красной дорожки еще один образ в стиле "натурэль". Уже привычный для звезды макияж без макияжа в этот раз был дополнен сногсшибательной высокой прической и кипенно-белым нарядом.



