Лучшие образы звезд с красной дорожки премии "Золотой глобус 2026"

Селена Гомес, Тимоти Шаламе, Дженнифер Лоуренс и другие продемонстрировали свои модные наряды.

83-я ежегодная премия в области кинематографа и телевидения "Золотой глобус" состоялась в Голливуде. Звезды уже успели продемонстрировать зрителям не только талант (полный список победителей "Золотого глобуса 2026" можно посмотреть здесь), но и свои наряды, которые были подготовлены специально к торжественному вечеру. Кто стал негласным победителем в области вечерних платьев и накрахмаленных воротничков, а кто остался ждать на скамейке запасных до следующего года? Разбираемся вместе с Клео.ру.

Лалиса Манобан

Тайская певица и актриса Лиса Манобан дебютировала на красной ковровой дорожке с ролью в сериале "Белый лотос". В качестве наряда для своего первого визита на премию она выбрала платье Jacquemus из тонкого шифона, украшенное кисточками бахромы. Макияж Лисы отвечал канонам азиатской красоты – нюд с упором на здоровый румянец и идеальный тон лица. Завершением образа стала незатейливая укладка. Наряд Лисы – живое доказательство того, что натуральность снова в моде!

Фото: Sthanlee Mirador/Sipa USA/ legion-media.com

Селена Гомес

Селена в этом году сделала ставку на классику и не промахнулась! От ее образа в стиле Золотого века Голливуда невозможно оторвать взгляд. На звезде кутюрное платье от Chanel авторства Матье Блази, на создание которого ушло 323 часа ручной работы в мастерской.

Фото: Corine Solberg/Sipa USA/ legion-media.com

Демсон Идрис

За идеальную посадку смокинга на "Золотом глобусе" отвечал британский актер Демсон Идрис. Весь аутфит был изготовлен брендом Prada, включая безупречно лакированные туфли.

Фото: Corine Solberg/Sipa USA/ legion-media.com

Дженна Ортега

Дженна Ортега не может забыть свою роль в сериале "Уэнсдэй" и продолжает примерять готические образы. На этот раз актриса появилась в платье от популярного "зумерского" бренда Dilara Findikoglu. Черный атлас, бисерная вышивка и ниспадающие нити стеклярусов – очень в духе Мартиши Аддамс!

Фото: Avalon Celebrities/ legion-media.com

Тимоти Шаламе

Тотально черный, но все-таки эклектичный наряд выдался у любимчика юных зрительниц Тимоти Шаламе. Актер решил продемонстрировать свою любовь к украшениям, надев все и сразу: к бархатному костюму от Chrome Hearts он добавил подвеску Cartier из белого золота, а также часы от премиальной датской марки Urban Jürgensen из платины с серебряным циферблатом, а на ногах у Тимоти были черные замшевые ботинки Timberland. Кажется, Тимоти был так занят своим нарядом, что вовсе забыл про свою спутницу – Кайли Дженнер, которая не пришла сопровождать актера на красную дорожку.

Фото: Sthanlee Mirador/Sipa USA/ legion-media.com

Дженнифер Лоуренс

Сделаем голые платья снова великими! Этот лозунг приходит в голову, когда мы смотрим на выход Дженнифер Лоуренс на "Золотом глобусе" 2026. Платье модного Дома Givenchy, которое надела актриса, было украшено цветочной вышивкой и обнажало большую часть тела. Дополнительно Дженнифер несла шаль с аналогичным цветочным принтом, накинув ее на локти.

Фото: Corine Solberg/Sipa USA/ legion-media.com

Памела Андерсон

Памела Андерсон добавила в копилку красной дорожки еще один образ в стиле "натурэль". Уже привычный для звезды макияж без макияжа в этот раз был дополнен сногсшибательной высокой прической и кипенно-белым нарядом.

Фото: Avalon Celebrities/ legion-media.com

Анна Дубинина

Редактор раздела «Мода»

 

