Евгений Миронов рассказал, что его вынесут в гробу на сцену фестиваля в Колумбии

Народный артист России Евгений Миронов сообщил, что отправится на крупный международный театральный фестиваль в Колумбию со спектаклем "Смерть Ивана Ильича". Постановка Театра Наций, режиссером которой выступает Валерий Фокин, начинается с шокирующей сцены – актера выносят на сцену в гробу.

По словам Миронова, столь радикальный режиссерский прием не вызывает у него страха. Артист подчеркнул, что это лишь художественный ход, призванный мгновенно вовлечь зрителя в происходящее.

"А чего бояться? Это не самое страшное, я вас уверяю", – спокойно отметил актер в интервью Клео.ру.

Так или иначе, в первых сценах спектакля появляется не только закрытый гроб, но и траурные венки, и родственники в черном.

"Зритель в шоке, и дальше остается его только "брать тепленьким" и играть финал. А он светлый. У всех есть надежда оказаться все-таки в другом мире", – продолжил Миронов.

Кстати, гроб, в котором появляется актер, – сложная механическая конструкция. Он трансформируется в ходе спектакля: поднимается, опускается, а на сцене возникает двойник героя. Именно этот сценический реквизит труппа повезет с собой за океан. Как признался Миронов, аналогов такой конструкции на месте нет, поэтому перевозка станет частью гастрольной логистики.

Артист напомнил, что это не первая поездка Театра Наций в Латинскую Америку, однако приглашения на столь представительные мероприятия российские коллективы получают нечасто. "Когда-то мы уже там бывали с "Борисом Годуновым". <...> Сейчас вот пригласили. Едем", – завершил Евгений Миронов.