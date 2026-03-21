Москва – Париж – Москва: русские художники, родившиеся в марте

Это российские живописцы, графики и скульпторы, покорившие мир своими смелыми идеями. В марте на свет появились Игорь Грабарь, Эдуард Штейнберг, Лидия Мастеркова и Айдан Салахова. О художниках, которые родились в феврале, можно узнать здесь.

3 марта: Эдуард Штейнберг

(1937, Москва – 2012, Париж)

Эдуард Штейнберг постигал азы живописи самостоятельно, а также учился у своего отца, художника, поэта и переводчика Аркадия Штейнберга. Юный Эдуард кем только не работал: сторожем, землекопом, рыбаком – на лето он с удовольствием уезжал в Тарусу. Последнюю, наряду с Москвой и Парижем, Штейнберг называл своим любимым городом: здесь он взрослел и начинал писать, в столице – работал на заре карьеры, а во Франции – провел более зрелые годы жизни.





На протяжении двадцати лет Эдуард Штейнберг безуспешно пытался попасть в Союз художников СССР. Его приняли только в 1988 году, когда французские власти официально пригласили Штейнберга посетить страну с выставкой. "Русский продолжатель Французской школы живописи" – так себя определял Эдуард Аркадьевич. Почетная выставка в честь 85-летия со дня рождения автора прошла в Третьяковской галерее в 2022 году.

Примеры известных работ: "Тарусский пейзаж" (1959), "Композиция с птицей" (1971), Черное окно (2003).

8 марта: Лидия Мастеркова

(1927, Москва – 2008, Нормандия)

Активная участница советской неофициальной культуры, Лидия Мастеркова одной из первых обратилась к абстракции в творчестве. Лидия увлеклась рисунком еще в подростковом возрасте, училась живописи у Роберта Фалька. В середине 1950-х она вступила в Лианозовскую группу и начала экспериментировать с коллажем, рисованием тушью по влажной поверхности. "Резкую, экспрессивную" манеру художницы, в частности, отмечал известный российский коллекционер Георгий Костаки.





Большое впечатление у Мастерковой оставила выставка современного западного искусства, организованная в рамках Московского фестиваля молодежи и студентов в 1957 году. Художница приняла участие в резонансной Бульдозерной выставке в 1968 году, а в 1970-е, когда свобода в творчестве исчерпала себя, эмигрировала с сыном во Францию. В России работы Лидии Мастерковой хранятся в коллекциях Третьяковской галереи, ММОМА и Музея AZ.

Примеры известных работ: "Композиция" (1958), "Дворец" (1968), "Сфера" (1976).

16 марта: Айдан Салахова

Родилась в 1964 году в Москве.

Дочери известного советского живописца Таира Салахова, Айдан удается сохранять самобытность в творчестве. Айдан Салахова обращается к острым вопросам, находящимся на стыке политики, религии и социальных норм: ее контрастные, четко очерченные силуэты всегда следуют за выбором темы. Портфолио художницы насчитывает по меньшей мере 30 персональных проектов – Айдан Салахова активно выставляется как в России, так и за рубежом.





Кроме живописи, она также занимается графикой, скульптурой и инсталляцией, преподает. "Айдан" галерея, открытая в 1992 году, стала одной из первых площадок для смотра актуального искусства в Москве. Проект просуществовал на протяжении 20 лет.

Примеры известных работ: "Одалиски" (1990-е), серия "Персидские миниатюры" (2008), "Начало" (2014).

25 марта: Игорь Грабарь

(1871, Будапешт – 1960, Москва)

Известный российский и советский художник Игорь Грабарь посвящал себя не только живописи, но и искусствоведению, педагогике, реставрации картин и многому другому. Мало, кто знает, что именно Игорь Эммануилович составил первый научный каталог для Третьяковской галереи. Грабарь признавался, что в детстве его верными спутниками всегда были карандаш, резинка, акварельные краски и кисти.





Став студентом, Грабарь постигал азы живописи параллельно учебе на юридическом и историко-филологическом факультетах. Художник много путешествовал по Европе, а вернувшись на родину, увлекся импрессионизмом. Игорь Грабарь занимал активную позицию не только в искусстве, но и в общественных делах: так, он был назначен попечителем Третьяковской галереи в 1913 году, на протяжении 12 лет руководил Центральными реставрационными мастерскими в Москве.

Примеры известных работ: "Февральская лазурь" (1904), "Хризантемы" (1905), "Рябинка" (1915).