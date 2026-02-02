Третьяковка на Кадашевской набережной: что посмотреть в новом корпусе галереи

Корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной хорошо виден со стороны Москвы-реки: невысокое здание из красного кирпича, украшенное репродукциями известных картин – всего 34 произведения российских художников.

Сегодня экспозиционное пространство Третьяковки на Кадашевской обещает зрителю культурный опыт на разный вкус и интерес: интерактивные формы в залах музея переплетаются с кропотливым исследованием, а изобразительное искусство – с инсталляциями и видео-артом. На любую выставку в Третьяковской галерее можно прийти как индивидуально, так и в составе экскурсионной группы.

Выставки, о которых мы поговорим ниже, идут в Корпусе на Кадашевской набережной сейчас (и продлятся, как минимум, до конца зимы).

Выставка Михаила Савицкого "Наследие эпохи" (12+)

Продлится до: 1 марта

Михаил Савицкий – художник тяжелой судьбы, с удивительно глубоким, гуманистическим взглядом на мир. Он прошел нацистский концентрационный лагерь в начале 1940-х, а почти полстолетия спустя, одним из первых решился написать трагедию на Чернобыльской АЭС. Развитие Михаила Андреевича как автора происходило поступательно: увлекшись "суровым" стилем в 1960-е, Савицкий переключился на скрытые, внутренние мотивы в портретной живописи в следующем десятилетии. Для зрелого периода его творчества особенное значение имели образы матери, гордого, не сломленного обстоятельствами человека и святого. Центром внимания живописца в последние годы его жизни и работы стали христианские сюжеты. В России имя Савицкого известно не так широко, как в родной для художника Белоруссии – кураторы выставки "Наследие эпохи" (12+) намерены восполнить лакуну интереса к его творчеству.





***

Выставка "Архетипы авангарда" (12+)

Продлится: до 11 мая 2026 года

Славный малый, бунтарь, маг, опекун, эстет… Всего в маркетинговой типологии Кэрол Пирсон 12 архетипов, которые перекликаются с теориями Карла Юнга и Джозефа Кэмпбелла. Выставка "Архетипы авангарда" (12+) предлагает взглянуть на творчество известных русских художников первой половины ХХ века не с позиции зрителя, а с позиции психолога, ведь что-то побудило авторов работ выбрать определенные сюжеты, цветовую гамму и стилистику! Конечно, сегодня мы не можем утверждать о том, что Давид Бурлюк был "бунтарем", а, например, Елена Гуро – "искателем" (да и есть ли смысл в таких заявлениях?). Тем не менее, проект представляет собой любопытную попытку увидеть неочевидные связи в искусстве, экспериментировать с собственным эстетическим восприятием.





***

Выставка "Арктика. Полюс цвета" (6+)

Продлится до 21 июня 2026 года

Ледяная синева, удивительный свет, огромный научно-исследовательский потенциал… Эти ассоциации приходят на ум многим при упоминании Арктики, но любые слова проигрывают ценности жизненного опыта… Выставка "Арктика. Полюс цвета" (6+) посвящена образу региона, запечатленного его очевидцами: участниками полярных экспедиций (Федор Решетников, Митрофан Берингов, Игорь Рубан), живописцами-первопроходцами (Константином Коровиным, Александром Борисовым) и современными авторами, побывавшими на Крайнем Севере в последние несколько лет (Леонид Тишков, Александра Пономарева, Федор Конюхов). Экспозиция представляет 130 работ в разных техниках, рассчитанных на самую широкую аудиторию.





Подробности проектов и условия их посещения смотрите на сайте Третьяковской галереи.