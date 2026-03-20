Светлана Сурганова: "Важно, чтобы у художника была потенция и желание общаться с этим миром"

В этом году известная и любимая публикой артистка Елена Яковлева отметила свой 65-летний юбилей. Причем отмечать она его начала неординарно – открытием своей первой художественной выставки "Вне роли" под сводами "Покровка.Театр". Поздравить и поддержать с творческим порывом коллегу приехали ее друзья, в том числе и Светлана Сурганова. Музыкант, лидер группы "Сурганова и Оркестр" вместе с соло-гитаристом и сооснователем коллектива Валерием Тхай исполнила для гостей выставки две своих композиции и отметила невероятную манкость Елены.

– Светлан, а после сегодняшнего вернисажа вы сами картины писать не надумали?

– Признаюсь, да, сегодняшняя выставка меня очень вдохновила. Ну, кстати, опыт уже был. За свою жизнь я написала – ну это, конечно, громко звучит – несколько графических работ. В один день нарисовала 5 или 6 картинок. Причем одним росчерком пера – то ли ручкой, то ли фломастером, уже не припомню. Мне нравится стиль минимализм, контурная графика. И сегодня я впервые увидела, как Елена Алексеевна работает с акрилом. Виден почерк мастера. Хотя она и не называет себя художником, всячески шутит на эту тему, это не так. У нее есть главное качество художника – личное отношение к миру. Есть эмоции. Когда ты смотришь на эти картины, то испытываешь целую палитру эмоций, а это, как мне кажется, и есть главная задача любого искусства. И профессионализм, корочка об окончании художественного вуза, здесь не главное. Важно, чтобы у художника была потенция и желание общаться с этим миром.

– Какая-то картина, может, понравилась особо?

– Очень нравится вот эта – "Счастливая девочка". А еще "Зима" из серии "Времена года". Мне по душе эта ее фактурность, когда краски сочные, щедро выложенные на холсте.

– А любимые роли Елены какие?

– Каменская, понятно. Да и все остальные. Я вообще заметила такую вещь: чтобы она ни делала, какую бы роль ни играла, в какой бы картине ни снималась – смотрю на нее, открыв рот. Любуюсь. Она даже может просто стоять, ничего не говорить, молчать, но, даже когда она молчит, – транслирует. Невероятно просто, "энергитивно" содержательная актриса. Господь одарил ее такой харизмой, что смотришь на человека и сердцем чувствуешь его притягательность, манкость.





– Давайте вернемся к вашему творчеству. Что впереди? Какие планы?

– Впереди – продолжаем тур с альбомом "Здравствуй", с песнями нашего замечательного друга, которого, к сожалению, уже несколько лет нет с нами, Юла Абрамова. Его песни, на мой взгляд, – они гениальные или на грани гениальности. Через них я тоже высказываю свое отношение к миру, и они мне кажутся невероятно актуальными. И вот мы будем нашей дорогой публике дарить эти замечательные композиции.

Вообще, надо сказать, что я как автор, исполняя свои песни, всегда рассказываю про себя. Вот сегодня весна, март – мой любимый и самый рок-н-рольный месяц. Исполняя сегодня песни на вернисаже Елены, я хотела добавить драйва и пожелать всем собравшимся никогда не уставать от эмоций, чтобы до следующего года сохранить в себе полную палитру чувств.

– А нет ли у вас самой усталости от этой бесконечной гонки, концертов, работы?

– Ох. Признаюсь честно, я бы хотела уже отдохнуть…

– Как любите отдыхать? Страны, города, какие любимые?

– Если мало времени на отдых, то это могут быть просто велосипедные прогулки за городом или прямо по городу, по любимому Питеру вдоль любимых набережных. А если есть возможность куда-то уехать подальше, то обязательно к воде: к морю, а лучше к океану. Из стран – обожаю Португалию. Но, к сожалению, давно уже там не была в силу понятных обстоятельств. Обожаю питерский пригород, а еще Карелию. Красота невероятная! В целом люблю Русский север, там – где попрохладнее.