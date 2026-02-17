От авангарда до нонконформизма: русские художники, родившиеся в феврале

Это российские и зарубежные живописцы, графики и скульпторы, покорившие мир своими смелыми идеями. Героями февральского материала стали русские "бунтари" – художники первой и второй "волн" авангарда. Об авторах, которые появились на свет в январе, мы писали здесь.

9 (21) февраля: Петр Кончаловский

(1876, Славянск – 1956, Москва)





В раннем творчестве Петра Кончаловского отличала любовь к ярким краскам и народным сценам, а также к живописи Поля Сезанна. Кончаловский часто путешествовал в Европу, прекрасно говорил на французском и имел свойство подражать импрессионистам и постимпрессионистам в работе, пока не обрел собственный стиль. Например, из-под кисти художника вышли десятки натюрмортов, в которых читается влияние фовизма и аналитического кубизма. Подобно многим коллегам из кругов авангарда, он также увлеченно занимался театральной декорацией. В более зрелый период своего творчества Петр Кончаловский определял себя уже как "реалиста". Мало, кто знает, что после путешествия на Кавказ, Петр Петрович выпустил серию зарисовок и очерков по творчеству Михаила Лермонтова, а в 1941 году даже решил написать портрет поэта – весьма правдоподобный, к слову. А еще Кончаловский был одним из "рекордсменов" по количеству выставок в Государственной Третьяковской галерее: с его участием в ГТГ проходило более дюжины показов, в период с 1922-го по 1951-й год.

Примеры известных работ: "Наташа на стуле" (1910), "Сирень в корзине" (1933). "А.Н. Толстой в гостях у художника" (1941).

11 (23) февраля: Казимир Малевич

(1879, Киев – 1935, Санкт-Петербург)



О Казимире Малевиче мы писали отдельно в день его рождения год назад, поэтому в рамках именинной рубрики ограничимся упоминанием неожиданных фактов из жизни гения. Казимир Северинович – старший ребенок в очень большой по современным меркам семье: будущий художник имел 13 сиблингов, из которых выжили только восемь. Малевич предпринял четыре безуспешные попытки поступить в МУЖВЗ, а после окончательного фиаско присоединился к частной студии, основанной Федором Рербергом в Москве. Финансовые трудности сопровождали художника практически всю жизнь, вплоть до того, что ему приходилось искать деньги на еду, однако "отец супрематизма" не бросал искусство, посвящая себя не только живописи, но и педагогике, управлению и теоретической деятельности. Казимир Малевич любил вести умозрительные споры с Василием Кандинским, с трудом находил общий язык с Владимиром Татлиным, а вот Сергея Есенина считал хорошим приятелем. Как и многие художники-авангардисты, в заключительный период своей карьеры Казимир Северинович обратился к живописи реализма.



Примеры известных работ (кроме "Черного квадрата"): "Косарь" (1912),"Супрематизм" (1916), "Спортсмены" (1931).

16 февраля: Валентина Кропивницкая

(1924, Тучково – 2008, Париж)





Участница Лианозовской группы, жена и верная соратница Оскара Рабина, Валентина Кропивницкая посвятила свой путь в искусстве не бесконечному исследованию возможностей, а углублению в интересовавшие ее темы. Работы Кропивницкой сочетают в себе аскетизм техники – четкие штрихи карандашом – и фантасмагоричность сюжета: ушастые мифологические существа, бессменные герои полотен Валентины Евгеньевны, существуют по ту сторону воображения, хотя чем-то и напоминают человека. Интересно, что родившись в семье живописца и будучи окруженной творческими людьми, Валентина Кропивницкая в более чем умеренной степени испытывала внешнее влияние: в работах она оставалась верной самой себе. В 1978 году художница вместе с мужем эмигрировала во Францию, где продолжила активно работать и выставляться.

Примеры известных работ: "Серый дом" (1970), "Композиция номер 4" (1975), "Музыка в лесу" (1984).

21 февраля: Римма Герловина

Родилась в Москве в 1951 году.





Римма Герловина – яркая представительница направления концептуализма в России. Ее эксперименты, как сольные, так и в паре с мужем и творческим напарником Валерием Герловиным, балансировали на стыке поэзии, аллегории и перформанса, чем немало удивляли современников из художественной среды. Искусство "Герлов" (так их стали называть после переезда в Америку) словно существовало в отдельном измерении по собственным законам гравитации. Увлекшись бук-артом еще в студенческие годы, Римма придумала воплощать устную речь в форме на поверхности предметов (серия "Кубики", совместно с Валерией Герловиной). На смену "Кубикам" пришли более сложные "кубо-поэмы", а впоследствии и целые "энвайронменты" или произведения, рассчитанные на тесный контакт со средой. В Америке Герловины продолжили экспериментировать с визуальной поэзией, постепенно заменяя кубические формы округлыми.

Примеры известных работ: "Рай – Чистилище – Ад" (1976), "Абсолютный роман" (1986), "Уроборос" (1986).