От Набокова до Штейнберга, из Тарусы в Переделкино: возможности для художников в январе 2026

В январской подборке Клео.ру – резиденции и мастерские, позволяющие почувствовать себя "гением места", иначе, творить в неповторимой атмосфере.

Январь – не только время для планов, но и последний шанс успеть подать заявки на уникальные творческие программы. Музеи и культурные институции предлагают авторам возможность погрузиться в работу в особых, заряженных историей местах. В нашей подборке – три резиденции с дедлайнами в конце января 2026 года. Мастерская Эдуарда Штейнберга "Притяжение места" (18+)

Место Таруса и Москва (подготовка к работе в мастерской в ГМИИ им. Пушкина) Прием заявок до 18 января 2026 года

Для классика советского неофициального искусства Эдуарда Штейнберга Таруса была совершенно особенным местом: здесь он начинал свой профессиональный и художественный путь, здесь же состоялась его первая выставка… Штейнберг ценил Тарусу не меньше (а, возможно, в чем-то и больше) Москвы и Парижа – городов, где он провел значительную часть своей жизни. ГМИИ имени Пушкина ищет автора, готового отправиться в Тарусу на два месяца, исследуя влияние "Русского Барбизона" на творчество нонконформиста.



Кандидатам необходимо представить художественную концепцию будущего проекта: по ней будет осуществляться отбор. Резидент, выбранный Советом Пушкинского музея, проведет в Тарусе два месяца, с марта по май текущего года. До отъезда в Мастерскую автор сможет посетить библиотеку и отдел личных коллекций ГМИИ им. Пушкина для предварительной исследовательской работы. Расходы на реализацию проекта и консультационную поддержку музей берет на себя. Стать резидентом Мастерской "Притяжение места" (18+) может только гражданин России, проживающий на территории страны. Присутствие в Тарусе в период работы в Мастерской обязательно. Индивидуальная резиденция (18+)

Место Дом творчества Переделкино Прием заявок до 25 января 2026 года

Три недели работы над собственным проектом в писательской вотчине Подмосковья – Дом творчества Переделкино претворяет мечты молодых авторов в реальность. Формат индивидуальной резиденции (18+) в Переделкине подразумевает проживание на территории Дома творчества и работу над текстом (произведением, исследованием, переводом) или иным художественным жанром на свой выбор.

Во время резиденции участник сможет вдоволь насладиться жизнью Городка: катаясь по территории на велосипедах, посещая экскурсии и мастерские других участников. Из обязательств для автора – предоставить организатору резиденции неисключительное право на публикацию труда в локальном издании, а также упомянуть Дом творчества в будущей работе. Претендентом на участие в резиденции может стать любой совершеннолетний гражданин, вне зависимости от гражданства и страны проживания. Организаторы ждут от участников текстовое/художественное портфолио, творческое резюме и, по желанию, рекомендательные письма. Проект "Набоков. Лаб. Расследование" (18+)

Место Музей Владимира Набокова (Санкт-Петербург) Прием заявок до 29 января 2026 года

Музей Владимира Набокова при СПбГУ – не только место знакомства с творчеством писателя, но и просто место: со своим настроением, архитектурой, внутренним содержанием. Войти в контакт с музейным пространством приглашают авторов, работающих в жанре печатной графики и (или) мультимедийной инсталляции и, конечно, неравнодушных к наследию Набокова.

Проект "Набоков. Лаб. Расследование" (18+) пройдет с 1 февраля по 1 апреля 2026 года в два этапа: в рамках лаборатории участники смогут изучить музейные архивы и особенности пространства, а на этапе выставки – продемонстрировать творческий результат своих поисков. В экспозицию в Музее Набокова войдут работы, отобранные кураторским жюри. Вторая площадка для лаборатории – печатный коворкинг БКЦ "Нота". Отбор участников осуществляется по конкурсу портфолио. Важна готовность кандидатов посещать встречи и вести активную деятельность в лаборатории. Подробности ищите на сайте проектов.