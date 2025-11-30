Арт-персона ноября: танц-художница и перформер Даша Плохова (Q&A)

Каждый месяц редакция журнала Клео.ру задает вопросы яркому представителю арт-сферы: об интересном и достойном внимания в искусстве, о жизни сегодня и планах на завтра.
Даша Плохова – хореограф, преподаватель современного танца и танцовщица. Основательница танцевального кооператива "Айседорино горе" и руководитель студии "Мастерская танца и перформанса" в Культурном центре "ЗИЛ". Там же она курирует резиденции по современному танцу. Окончила магистратуру Академии русского балета им. А. Я. Вагановой.
Совместно с Александрой Портянниковой выпустила книгу "Руководство по практическому применению танцевального архива "Опыты хореологии", или Куда нас завел "Советский жест" (18+).
Q&A
(или продолжи мысль)
– Мой день обычно начинается с…
– … завтрака. Обязательно с овощами, иначе потом я себя неважно чувствую.
– В свободное время я с удовольствием …
– … ничего не делаю. Могу гулять, рассматривать предметы и людей, люблю читать.
– Я решила заниматься современным танцем и перформансом, потому что …
– … это интересно. Именно интерес движет мной в этом занятии. Мне любопытно наблюдать за тем, что и как происходит во время подготовки перформанса, а затем – в процессе его показа. Любопытно наблюдать за реакцией аудитории и за тем, как уточняются, а иногда и размываются границы между сценой и зрительным залом. Также меня интересуют формы времени и телесность в танце: в какие моменты стоит сохранять чувственность, а в какие – поддаться простой логике физического действия.
– Искусство актуально, когда оно …
– … сложность этого вопроса в том, что на него можно ответить с двух совершенно разных позиций: профессионала и практикующего любителя. Первый бы всерьез задумался об "актуальности актуального", а второй нашел бы ее в искусстве… совпадающим с собой. Лично для меня работа художника актуальна, когда она по форме близится к распаду: то есть находится на грани фола, но вместе с тем обещает гармонию. Я могу не сразу узнать такое искусство: это уже как будто и не совсем искусство, но игра: с цветом, кодом, материалом..
– Искусственный интеллект и танец …
– … настоящее поле действия в искусстве. ИИ предлагает движения, которые интересно попробовать повторить, в этом смысле он легко сочетается с танцем. С помощью искусственного интеллекта можно сочинять музыку, при этом он не перестает быть случайным генератором контента. В работах цифрового искусства использование ИИ дает особенный вкус или вайб.
– Не могу представить свою жизнь без …
– … движения. Без танца могу, но обязательно с регулярной физической практикой.
– В моем гардеробе всегда найдется …
– … костюм для перформанса. Это особенная для меня одежда, которая странно резонирует с пространством и вводит в состояние игры.
– Мне интересно наблюдать за…
– … тем, что происходит вокруг меня. За паром, за мухой, за людьми, перемещающимися в пространстве. В перформансе мне интересно наблюдать за тем, какую реакцию вызывают у других инициированные мной действия, а еще за образованием и распадом связей.
– До конца года я хочу успеть …
– … помыть пол в квартире и разобраться с одним проектом, который висит в планах уже два года.
В декабре в Доме культуры "ГЭС-2" состоится показ фрагмента будущего перформанса танцевального кооператива "Айседорино горе". Даша Плохова описывает его как "цифровой танец-скетч о дистанции и о близости". Показ пройдет в рамках программы "Easy: танец в процессе создания".
В следующем году Даша Плохова совместно с Женей Яхиной планируют показать перформанс "Натурморт", посвященный детским воспоминаниям.