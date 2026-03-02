В Амстердаме нашли картину Рембрандта "Видение Захарии в храме", утерянную 60 лет назад

Найдено и официально подтверждено авторство утерянного шедевра Рембрандта ван Рейна – картины "Видение Захарии в храме", написанной в 1633 году. Произведение, местонахождение которого оставалось неизвестным более шести десятилетий, вновь вошло в каталог подлинных работ мастера.

Полотно считалось утраченным с 1961 года, когда его приобрел частный коллекционер, а годом ранее – исключили из официального списка произведений Рембрандта. Недавно наследники владельца передали картину в амстердамский музей "Рейксмюсеум" (Rijksmuseum) , где на протяжении двух лет проводилось детальное исследование.





Экспертиза подтвердила, что все материалы – от пигментов до структуры слоев краски и типа деревянной панели – полностью соответствуют технике Рембрандта периода начала 1630-х годов. Подпись художника также признана подлинной.

Картина изображает редкий для живописи сюжет: явление архангела Гавриила первосвященнику Захарии, которому тот возвестил о рождении Иоанна Крестителя. Однако, в отличие от традиционных трактовок, Рембрандт не изображает ангела напрямую – он лишь создает ощущение его присутствия светом и композицией, сосредотачивая внимание на реакции героя.

"Видение Захарии в храме" написано, когда художнику было всего 27 лет – в период, когда он активно экспериментировал с религиозной символикой и светотенью.

По предварительной информации, картина будет выставлена в постоянной экспозиции амстердамского музея уже этой осенью.