Премьер Большого театра Денис Родькин тайно женился на внучке Матильды Кшесинской

Артист отметил, что после бракосочетания его жизнь не изменилась.

Премьер Большой театр Денис Родькин подтвердил, что официально зарегистрировал брак с примой-балериной Элеонорой Севенард – праправнучатой племянницей легендарной Матильды Кшесинской. О переменах в личной жизни артист рассказал накануне выступления в Сочи, где год назад сделал возлюбленной предложение руки и сердца.

По словам Родькина, свадьбу пара решила не афишировать и провела церемонию в узком кругу в Москве, выбрав для регистрации Грибоедовский ЗАГС. Торжество прошло без публичных заявлений и масштабных празднований. Артисты предпочли, чтобы этот день был личным событием. Однако запланированное на лето бракосочетание было перенесено.

"Мы вначале хотели в августе, но решили все же выдохнуть, очень была серьезная физическая и эмоциональная нагрузка. <...> К сожалению, у балетных артистов, тем более в Большом театре, праздников нет, и поэтому мы подумали и решили не торопиться", – рассказал артист в интервью.

Денис Родькин и Элеонора Севенард. Фото: пресс-служба Русского концертного агентства

Говоря о семейном статусе, Денис отшутился, показав кольцо на безымянном пальце: "Руку стало тяжелее поднимать". При этом он подчеркнул, что в повседневной жизни многое осталось прежним. Мол, работа и сцена по-прежнему занимают центральное место.

Медовый месяц супруги пока не планируют. Родькин дал понять, что в их расписании по-прежнему плотный гастрольный график, а потому романтическое путешествие состоится позже.

