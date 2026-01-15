Появилось первое фото Софи Тернер в роли Лары Крофт

На кадре звезда "Игры престолов" предстала в классическом костюме расхитительницы гробниц: изумрудная майка, короткие шорты, митенки и солнцезащитные очки с красными линзами. Волосы Софи Тернер собраны в аккуратную косу – характерную деталь, знакомую каждому фанату франшизы.



Для актрисы этот проект стал одной из самых ожидаемых ролей в карьере. Ранее культовую Лару Крофт на экране воплощали Анджелина Джоли и Алисия Викандер, и теперь актрисе предстоит создать новое прочтение героини, выросшей из видеоигр в самостоятельный культурный феномен.

В интервью Софи Тернер рассказала, что при подготовке к роли она погрузилась в атмосферу оригинальных игр и комиксов, но сознательно избегала фильмов с другими актрисами, чтобы "сохранить свежий взгляд и создать собственную версию персонажа".