Появилось первое фото Софи Тернер в роли Лары Крофт

Amazon MGM Studios опубликовали первый официальный снимок Софи Тернер в образе Лары Крофт – культовой героини франшизы Tomb Raider.
На кадре звезда "Игры престолов" предстала в классическом костюме расхитительницы гробниц: изумрудная майка, короткие шорты, митенки и солнцезащитные очки с красными линзами. Волосы Софи Тернер собраны в аккуратную косу – характерную деталь, знакомую каждому фанату франшизы.
Для актрисы этот проект стал одной из самых ожидаемых ролей в карьере. Ранее культовую Лару Крофт на экране воплощали Анджелина Джоли и Алисия Викандер, и теперь актрисе предстоит создать новое прочтение героини, выросшей из видеоигр в самостоятельный культурный феномен.
В интервью Софи Тернер рассказала, что при подготовке к роли она погрузилась в атмосферу оригинальных игр и комиксов, но сознательно избегала фильмов с другими актрисами, чтобы "сохранить свежий взгляд и создать собственную версию персонажа".
Трейлер фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" (18+) 2001 год
Сценаристом сериала выступает обладательница премии "Эмми" Фиби Уоллер-Бридж ("Дрянь", "Индиана Джонс и колесо судьбы"). В актерский состав вошли Сигурни Уивер, Джейсон Айзекс, Мартин Бобб-Семпл, Джек Бэннон и Билл Патерсон. Съемки стартуют уже в этом месяце, однако точная дата релиза пока не раскрывается. Проект обещает стать одним из самых заметных сериалов года.