В Третьяковской галерее и Пушкинском музее сменилось руководство

Пост директора Государственной Третьяковской галереи заняла Ольга Галактионова, а новым руководителем Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина назначена Екатерина Проничева. О соответствующих решениях сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Ольга Галактионова перешла в Третьяковскую галерею с должности директора ГМИИ имени Пушкина, которую она возглавляла с начала 2025 года. До этого она руководила музейно-выставочным центром РОСИЗО и реализовала ряд масштабных выставочных проектов федерального уровня. Профессиональный путь Галактионовой также связан с телевидением, продюсерской деятельностью и созданием документальных и культурных проектов.

Место Галактионовой в Пушкинском музее заняла Екатерина Проничева. С 2022 года она возглавляла Владимиро-Суздальский музей-заповедник, а ранее работала в структурах Министерства культуры России и правительства Москвы, курируя вопросы культурного наследия и музейного развития. Назначение Проничевой в ГМИИ рассматривается как продолжение курса на укрепление управленческой и институциональной стабильности одного из ключевых художественных музеев страны.

Кадровые перестановки также связаны с уходом Елены Проничевой, которая покинула пост директора Третьяковской галереи по собственному желанию. За время ее работы музей расширил выставочную деятельность и открыл новые площадки в регионах, включая Самару и Калининград.

Назначения Ольги Галактионовой и Екатерины Проничевой формируют новую управленческую конфигурацию в системе федеральных музеев и, как полагают в профессиональном сообществе, могут повлиять на дальнейшее развитие выставочной политики, международных проектов и регионального присутствия ведущих культурных институций.