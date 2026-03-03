Премьер Большого театра Денис Родькин: "У балетных артистов праздников нет"

22 февраля, когда в Сочи распускалась мимоза и стояли красно-оранжевые закаты, в Зимнем театре дали специальный вечер балета "Хореография судьбы", посвященный выдающемуся хореографу Юрию Григоровичу, ушедшему из жизни в 2025 году. На сцене – звезды российского балета, ведущие примы-балерины и премьеры Большого, Мариинского, Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Среди них – и самая красивая балетная пара: премьер Большого театра Денис Родькин и прима-балерина Элеонора Севенард. В рамках XIX Зимнего фестиваля под руководством Ю. А. Башмета они исполнили сольные номера и дуэты из самых известных постановок Григоровича – от "Лебединого озера" и "Каменного цветка" до "Спартака" и "Легенды о любви".

Накануне выступления Клео.ру удалось поговорить с Денисом, который к своим 35 годам успел станцевать все ведущие партии в лучшем театре страны и заслужить звание лучшего танцора 2016 года по версии итальянского издания Danza & Danza. Ровно год назад, здесь, в Сочи, он сделал предложение своей возлюбленной, красавице и праправнучке самой Матильды Кшесинской Элеоноре Севенард. А в этом году, тайно поженившись, пара приехала уже в обновленном статусе законных супругов.

– Денис, начнем с Григоровича. Именно вы стали инициатором этого вечера, вы хорошо были знакомы с Юрием Николаевичем?

– Этот человек для меня, наверное, один из самых главных в профессии. Именно на его спектаклях я состоялся как артист и вдохновлялся искусством балета. Мне – да, посчастливилось быть маленькой частью Вселенной под названием "Григорович", в которую он меня впустил, доверив танцевать Спартака. Для меня это был предел мечтаний. Когда я пришел в Большой театр, то очень многие пророчили мне роль принца в "Лебедином озере", но жизнь так сложилась, что Спартака я станцевал раньше. Я всегда восхищался дарованием Юрия Николаевича, который не ставил балет – он делал спектакль.

– По словам артистов, которые работали с Григоровичем, он был очень требовательным и жестким. А вы его не боялись?

– Знаете, боялся… боялся его разочаровать. Но страха перед ним у меня никогда не было? что он меня откуда-то уберет, снимет, накричит. Всегда существовала уверенность, что этот человек мне доверяет. И не просто человек – Глыба, громадная фигура творческая. И когда я его видел, всегда было внутреннее волнение.

Помню, как-то он пригласил нас с еще будущей супругой к себе в гости. Мы приехали, он вышел встречать: невысокий, "домашний", в халате. И такая от него исходила энергия, мощь русского балета, что я просто оробел, остолбенел. Юрий Николаевич увидел нашу робость и, чтобы разрядить обстановку, [сказал]: "А можно, Денис, я вашу Элеонору поцелую?" И я ответил: "Вам можно все!" Мы засмеялись.





Надо сказать, что Юрий Николаевич был современным человеком и разговаривал с тобой так, как будто он одного с тобой возраста. Несмотря на то что ему было далеко за 90, всегда хорошо знал, что происходит в мире, в профессии, как люди строят отношения друг с другом….

– Многим постановкам маэстро уже больше полувека. Как вам кажется, насколько они сегодня отвечают требованиям современного балета?

– Балет Григоровича – это самые сложные, мощные, энергичные мужские партии. Это был такой козырь Юрия Николаевича. У него было невозможно уйти со сцены, не вспотев, – там ты полностью выжат уже после первого выхода. И каждое новое поколение артистов вносило в его спектакли что-то свое. Каждый спектакль звучал по-новому, в зависимости от того, кто его танцевал. Для него было всегда важно, чтобы артист на сцене был убедителен, чтобы он максимально раскрылся и смог донести до зрителя все чувства и эмоции героя.

– Вы уже не впервые принимаете участие в Зимнем фестивале Юрия Абрамовича. И, конечно, не впервые в Сочи. Любите этот город?

– Этот фестиваль, этот город всегда открывает для меня весну. Когда в Москве снега и холод, здесь, в февральском Сочи, цветет мимоза, светит солнце и летают чайки над морем. В этом году нам так с погодой повезло! Я вышел на балкон: даже не весна – лето! Для меня Сочи – это всегда начало чего-то нового, когда природа оживает, и еще все впереди…

– Денис, знаем, что именно на этом фестивале, именно в Сочи вы сделали предложение руки и сердца. И вот сегодня вы с кольцом. Поздравляем! Жизнь зазвучала по-новому? Что изменилось?

– Ну, вот видите (показывает кольцо на безымянном пальце). Руку стало тяжелее поднимать. А так… все то же самое.

– Вы планировали летнюю свадьбу, но что-то пошло не так и перенесли на январь 2026?

– Ну, не сложилось. Мы вначале хотели в августе, но решили все же выдохнуть, очень была серьезная физическая и эмоциональная нагрузка. Даже спортсмены порой удивляются, как мы выдерживаем. Им еще как-то можно на паркете или на футбольном поле "скочевряжиться", когда плохо. А нам нельзя. Нам всегда надо показывать, что нам хорошо и легко. В этом, кстати, и заключается трудность нашей профессии. К сожалению, у балетных артистов, тем более в Большом театре, праздников нет, и поэтому мы подумали и решили не торопиться – перенести.

Свадьбу особо не афишировали, не планировали публичного торжества и скрыли дату от широкой огласки. Поженились в Москве в Грибоедовском ЗАГСе под звуки скрипки.

– А в свадебное путешествие когда и куда?

– Ну вот! Сочи! Но на самом деле шучу. Всему свое время. Не планировали пока.