От кулинарных изысков до кошачьей беспечности: философские книги на разные случаи жизни

Философия жизни на природе

А. Миронова. 2025. "Философия загородной жизни. Искусство наслаждаться природой" (16+) Издательство "Азбука-Аттикус" Уровень сложности: легкий





Жители больших городов тянутся к философии или, наоборот, лениво отвергают ее по одной и той же причине: философия требует мыслить глубоко. Однако глубоко не значит быстро или много, скорей – сосредоточенно и непредвзято. Для философской мысли порой необходимо спокойствие и уединение, идеальные условия для этого предлагает природа. Книга "Философия загородной жизни" приглашает читателя задуматься о среде обитания и ее влиянии на состояние ума и души. Не философская в прямом смысле слова, работа представляет собой гид по вдумчивому и чувственному контакту с повседневностью.

Философия кошек

Джон Грей. 2023. "Кошачья философия. Кошки и смысл жизни" (0+) Издательство Института Гайдара Уровень сложности: несложный

В начале марта в мире отмечается День кошек, и это уже хороший повод задуматься о наших отношениях с четырехлапыми, хвостатыми и просто милыми созданиями. Любимое животное Фредди Меркьюри и Альберта Эйнштейна, кот часто фигурирует в сказках и фильмах как довольно своенравный, но обаятельный и проворный спутник главного героя – по крайней мере, таким его видит человек. Автор книги "Кошачья философия. Кошки и смысл жизни" Джон Грей предлагает иную перспективу на взаимоотношения людей и их пушистых "питомцев": более объективный исторический экскурс, наполненный вниманием и благодарностью к котам за "уроки" одиночества и связи со своим животным началом.

Философия флоры

Майкл Мардер. 2025. "Растения философов. Интеллектуальный гербарий" (18+) Издательство Ad Marginem Уровень сложности: достаточно сложный

"Увял, как бутон", "гербарий мыслей", "сад впечатлений" – разные языки мира богаты метафорами и аллегориями "природного" происхождения, и, что интересно, это длится уже не первое тысячелетие. Философы античности подмечали сходство растительного процесса с закономерностями жизни человека и общества, в дальнейшем эти идеи перекочевали в работы классиков немецкой мысли. Феноменолог Майкл Мардер в своей недавно опубликованной книге исследует удивительное равнодушие, с которым авторы прошлого обращаются к "цветочным" тропам в текстах. Вывод Мардера: "растения" не просто инструмент, но ключевой аспект философских систем мысли, достойный нашего пристального внимания.

Гастрономическая философия

Карл Фридрих фон Румор. 1822. "Дух кулинарного искусства" (16+) Издательство Ad Marginem Уровень сложности: достаточно сложный





Оглавление в книге Карла Фридриха фон Румора выглядит обманчиво понятным: "О супах", "О некоторых особых видах жаркого", "О варке в целом" – названия глав словно отсылают к запылившейся на дачной полке поваренной книге. Не стоит доверять первому впечатлению: литератор и художник фон Румор рассуждает о кулинарии с точки зрения эстетики, проявления творческого и даже революционного посыла. Заметки автора о способе приготовления блюд в книге сочетаются с философскими и социологическими наблюдениями, а также идеями по переустройству мира. Идеальная аудитория для "Духа кулинарного искусства" – читатели, одинаково любящие готовить и свободно мыслить.

