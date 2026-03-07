Мудрый Шерешевский

Петр Шерешевский поставил в театре "Шалом" пьесу Готхольда Лессинга "Натан Мудрый" (1779). Мы все что-то слышали из университетского курса про эстетику Лессинга, но не более того. Петр Шерешевский услышал больше нас. В пьесе про крестовые походы, султана Саладина, еврейского купца и взаимоотношения их детей и племянников он услышал страстный призыв к веротерпимости. И обратил его к нам.

Лессинг не увидел своей пьесы на подмостках театра: даже для христианской Германии 18-го века такой призыв казался невозможным. Но пройдет совсем немного времени, и "Натан Мудрый" станет визитной карточкой многих демократических театров. Его даже сыграют в нацистской Германии один раз и тут же запретят. После войны многие немецкие театры намеренно откроются этой пьесой – в назидание потомкам, как говорится. Но и в 20-м веке некоторые зрители будут демонстративно покидать зал после слов, что христианские рыцари устраивали массовые убийства мусульман и их детей. До сих пор эта пьеса Лессинга вызывает большие споры, до сих пор призыв прекратить религиозную ненависть не услышан. Но обо всем по порядку.

Действие "Натана Мудрого" происходит в Иерусалиме во времена Третьего крестового похода. Богатый иудей Натан (его играет Дмитрий Уросов) воспитывает приемную дочь Реху (играет Элизабет Дамскер), которую спасает от пожара рыцарь‑тамплиер (Антон Шварц). Позже выясняется, что рыцарь и Реха – родные брат и сестра, племянники султана Саладина (Евгений Овчинников).





Но главным узлом пьесы является одна старая притча. Во время игры в шахматы Саладин спрашивает Натана, какая религия истинна – иудаизм, христианство или ислам. Тот отвечает притчей о трех кольцах: отец дал каждому из трех любимых сыновей копию волшебного кольца и сказал, что тот, у кого это кольцо, тот более угоден Богу и людям. И вот спорили братья, у кого то самое чудесное кольцо, и не могли прийти к согласию, и пошли они тогда к судье. И сказал им судья, что кольца уже неотличимы и пусть каждый проявит волшебную силу в своей жизни через милосердие, мудрость и любовь к ближнему, чтобы доказать, что именно его кольцо истинное.

И вот получается, что отец – это Бог, три кольца – три монотеистические религии (иудаизм, христианство, ислам), а сыновья – последователи этих религий. Главная мысль здесь в том, что невозможно доказать превосходство одной религии над другой. А истинная ценность веры проявляется не в спорах и конфликтах, а в нравственных поступках. Это та истина, о которой мы сейчас забыли. Но та истина, которая нужна сейчас более чем когда-либо. Мужество и мудрость сказать о ней и тогда, и сейчас. Сейчас это сделали Шерешевский и театр "Шалом".

Что касается самой постановки, то особенность ее в двух оптиках, в двух точках зрения: в театральной, где мы видим и сцену и актеров, как нам привычно в классическом театре, и в кинематографической – сверху на большом экране, где оператор волей режиссера обращает внимание на необходимую деталь – лицо, жест, мизансцену. Прием не то чтобы новый, но часто режиссерам не удается удержаться на натянутом канале и сохранить баланс: две картинки расползаются. Но Петру Шерешевскому в "Натане Мудром" удается соединить в единое целое два этих взгляда, и мы получаем театр 21-го века в действии. И действие это не схоластически серьезно, где бы сухо и нудно "обсасывался" один главный тезис, но и зрелищно и современно.





Нынешнему читателю не должно быть скучно, и режиссер это хорошо знает, поэтому современность властно вторгается в спектакль. В спектакле у Натана бизнес по утилизации шин, здесь поют английские (Beatles) и индийские (Zubi zubi zu) песни, звучит бас-гитара вперемежку с барабанами, ссылаются на "Властелина колец", смотрят в экран ТВ и так далее. А в счастливом финале "Натана Мудрого" представители всех религий и народов соединяются в счастливом танце.

Не случайно в спектакле звучит великая песня Imagine Дж. Леннона:

"Imagine all the people

Living life in peace".

Да, "Натан Мудрый" Петра Шерешевского – это гимн миру, любви и мудрости. И не случайно он поставил свой спектакль в еврейском театре "Шалом". Сейчас как никогда нужны мир и мудрость еврейскому и остальным народам.

Осталось только надеяться, что в этот раз Петр Шерешевский получит свою "Золотую маску", которая, на наш взгляд, незаслуженно обходит этого талантливого режиссера уже который год.