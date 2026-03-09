Художник Сергей Бугаев сравнил современное искусство с вирусом

В московской SISTEMA GALLERY открылась персональная выставка "РЕБУС" художника, актера и музыканта Сергея Бугаева, более известного под творческим псевдонимом Африка. Экспозиция объединяет ранние эксперименты автора 1990-х годов и новые монументальные произведения на меди, созданные уже в 2020-е. Проект приурочен к предстоящему юбилею художника – 28 марта ему исполнится 60 лет.

В рамках выставки Бугаев представил серию работ, построенных на принципе художественного ребуса. По словам автора, такие произведения не предполагают однозначного прочтения: зрителю предлагается не столько разгадать их, сколько пережить личный смысл, возникающий при взаимодействии с изображением. Художник отмечает, что подобный подход позволяет рассматривать искусство как своеобразный инструмент исследования мышления и культурных процессов.

Бугаев также поделился своим взглядом на природу современного искусства. По его мнению, художественные образы могут воздействовать на сознание человека подобно информационным системам, которые распространяются и вызывают реакции.

"Искусство современное – это достаточно сложная система. Территория эта довольно токсичная, содержащая "вирусы". Говоря о вирусных системах, есть не только физические вирусы, а знаковые, которые, попадая на территорию мышления, влияют на сознание человека, вызывают реакции, порой приводят к крайне негативным последствиям", – высказался Сергей Бугаев в интервью.





И если одни произведения могут оказывать разрушительное воздействие, другие, как отметил художник, становятся источником вдохновения и внутреннего равновесия.

Он также подчеркнул, что его ребусы принципиально не имеют окончательного решения. Их задача – не предложить готовый ответ, а спровоцировать размышление и индивидуальный опыт восприятия. По замыслу автора, зритель должен самостоятельно обнаружить в изображении смысл, который будет понятен только ему.