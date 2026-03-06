Мария Аронова – про съемки комедии "Новая теща": "Для вживания в роль я долго думала и покрасилась в баклажановый цвет"

5 марта в российский прокат вышло продолжение семейной комедии "Теща", где главную роль исполнила неподражаемая Лариса Гузеева. Во второй части – "Новая теща" – центральный персонаж достался не менее харизматичной артистке Марии Ароновой.

После событий первого фильма прошло шесть лет, и у главного героя Виктора Суслова (Гарик Харламов) новая жена и новая теща, которая, однако, вновь придерживает его семейное счастье каблуком. Без участливого комментария тещи не обходится ни одно его действие, пока на пороге не возникает сначала брат-близнец Виктора Тоха, а потом и сотрудники ФСИН, разыскивающие беглеца.

Мария Аронова рассказала, как согласилась на такую киноавантюру и роль-перевертыш.

– Мария, как вы согласились?

– У меня было два основополагающих момента: это мой любимый Сергей Бурунов, а везде, где Сережа, я приду и сыграю, и Гарик Харламов, которого я тогда лично не знала. Для меня человеческий контакт важен в первую очередь. Думала, вот познакомлюсь с ним, понравится, тогда в плавание пущусь, а он мне не понравился – я в него влюбилась! Он для меня открылся.

Думаю, что Харламов, которого знаю я, большая часть людей не знает. Поначалу сразу же поставил перед фактом: по утрам он не работает. Я человек, который привык к графику "утром – съемки, вечером – спектакль", сказала: "Ну, ОК, хорошо, услышала, приняла условия игры". Дальше я дождалась Гарика в своей гримерке Театра им. Вахтангова. Приехал, помню, огромный, очень волнующийся, с запотевшими очками человек и почему-то постоянно приглашал меня войти в мою же гримерку. Долго усаживал за мой же стул. За этот вечер Гарик сыграл всех героев фильма, исполнил свое классическое прочтение сюжета в красках. Смотрела я на все это и думала: "Сценарий неплох, а Гарик – потрясающе талантлив!"





Решение было принято. Надо теперь всей группе встречаться, провести первую вводную репетицию. Вопрос – где. Тут опять Гарик с женой Катей: "А давайте к нам домой? Приглашаем!" Я приехала. Вовремя. Никогда не опаздываю, ни на минуту. А Кати… нет, она на пробах, что самое прекрасное, Гарика тоже нет. "Простите, пожалуйста", – спрашиваю его директора, – "а где герой дня?" "Только встал", – отвечает. – "Придет". Я приехала приличная, причесанная, а мне навстречу в итоге вышел... Харламов. Я ему сегодня на премьере плед подарила с его фотографией в том самом виде, в котором я его тогда застала. Но потом мы репетировали, пили чай, фантазировали и веселились от души!

– Можете немного рассказать про вашу героиню-перевертыш? Ведь она то теща, то Гарик.

– Играю тетку такую симпатичную, но уж больно она не хороша с зятем. Мне вообще проекты, в которых есть перевертыш в роли, нравятся. А тут еще цель есть – показать, что людей, которые рядом, надо ценить. Как говорится, что имеем – не храним, потерявши – плачем. Так и здесь у нас появилась возможность в комедийной форме поднять серьезные вопросы о ценности семейных отношений.

Для вживания в роль я долго думала и покрасилась в баклажановый цвет, и, как идиотка, ходила с баклажановой головой постоянно. Это, конечно, было смешно. Мне, почему-то показалось, что моя героиня должна быть именно такой.

– Бурунов, кстати, сказал, что большую часть его образа сделали вы.

– Неправда. Сережа блистательный актер, которому достаточно зерно бросить в его почву, и сразу вырастет дерево. Он вот в кадре постоянно обнимает меня, а я ему: "Серый, ну мы с тобой уже такое вместе играли, "жамкались" уже не раз, давай как-то по-другому". "Ну как? Что еще сделать?" "Ну, убери руки назад". Понял. Убрал. И в туже секунду физиогномика лица изменилась, положение спины, головы, волосы по ветру (а он в кадре с длинными волосами). Даже голос по-другому зазвучал. На моих глазах родился вот такой прекрасный "муж".

– Превращения в Гарика – сложный процесс?

– В силу того, что у нас сложились потрясающие отношения, он тратил свое время и был со мной рядом, даже когда его не было в кадре. Присутствовал на площадке, чтобы у меня всегда была возможность сказать: "Так, Гарик, выйди, покажи, как бы ты здесь сделал". Собственно, и он меня так же просил. У нас очень хороший тандем получился, считаю. Мне хотелось как можно больше дать Гарику, потому как играть женщину... нужно знать некие подробности. И я придумывала ему пластику рук, головы, как шею повернуть. Многое, что делал Гарик в кадре, было предложено мной, а то, что я, – Гариком…

– Много импровизировали на площадке?

– И импровизировали, и хулиганили. Было много юмора, забавных моментов, особенно сцена с моим превращением обратно. Когда я к Гарику повернулась, моя героиня уже становится Галиной Михайловной, но еще до конца не перевоплотилась. Было очень смешно.

– Мария, вот вы еще не теща, но уже свекровь. По-вашему – хорошая?

– Какая я теща – да, пока не знаю. Весь вопрос будет в моем потенциальном зяте. Я вообще открытый и добрый человек, но до того момента, пока моих детей не обижают. К сожалению, я не очень адекватная мама. Перестаю себя контролировать, ничего не боюсь и могу сожрать того, кто обидел моего ребенка. А вот свекровь, мне кажется, я неплохая. Бесконечно люблю свою невестку. К сожалению, мои дети разошлись – так сложилось. Но я все равно сказала Кате: "Ты – моя дочь. Ты родила мне внучку и поэтому мы всегда вместе". Я очень стараюсь, чтобы ей было рядом со мной тепло, уютно, чтобы она ни в коем случае не подумала, что наши с ней отношения как-то изменились.