"Дзига Вертов. Киноглаз" в Центре Зотов: выставка об активном смотрении

Пионер документального кино, режиссер-авангардист Дзига Вертов (настоящее имя – Давид Кауфман) сочетал точную работу камерой с поэтическим подходом к реальности: он не стремился что-то выдумывать, скорей, внимательно наблюдал за происходящим и искал в нем художественное.





Заявленная в формате "выставки-фильма" экспозиция предлагает зрителю поставить себя на место кинооператора – или хотя бы современника Вертова, спешащего в кинотеатр на премьеру его фильма. Заходя в зал с наушниками и аудиогидом, гости выставки начинают путешествие по маршруту, напоминающему кинобабину, где биографические данные, цитаты и афиши, связанные с фигурой Дзиги Вертова, пересекаются с творениями его киноязыка.





К слову, роль зрителя, в понимании режиссера, никогда не была вторичной: Дзига Вертов рассуждал о важности "активного смотрения", о принципе "киноглаза", формирующего реальность вокруг. Авангардист не особенно ценил игровое кино – гораздо выше в иерархии жанров он ставил репортаж с места событий: живой, эмоциональный и бескомпромиссно точный. Его стремление говорить правду на экране нередко вызывало сопротивление со стороны режима, но иначе снимать он не мог.

Вертов писал:

"Жизнь не ждет указаний кинорежиссера <…>. Вы должны всюду успеть со своим аппаратом"

"Человек с киноаппаратом" и десятки других работ Дзиги Вертова представлены на новой выставке в Центре Зотов. А вот некоторые необычные факты из жизни режиссера, о которых редко пишут.

Спорим, вы не знали о том, что:

… Дзига Вертов не собирался связывать жизнь с экранным искусством.

На работу в секцию кинохроники Московского кинокомитета он попал благодаря своему земляку из Белостока, журналисту Михаилу Кольцову. Кольцов вскоре покинул кинокомитет, а Вертов остался там в качестве делопроизводителя, но по сути он занимался всем: от редактуры текстов до режиссуры сюжетов выпусков. Только за 1918-й год под руководством Вертова свет увидело 43 выпуска "Кино-Недели".





… режиссер всерьез рассчитывал заменить бумажную прессу экранной.

Об этом он пишет в манифесте "Мы" 1922 года. Совместно с группой "Киноки" Вертов выпустил 43 выпуска киножурнала с 1922-го по 1925 год, где экспериментировал с жанром "кино-правды" (название отсылает к главной газете страны).

"Вон из сладких объятий романса <…> в чистое поле <…> в поиски своего материала", – призывали Дзига Вертов и его "кино-разведчики" в экранных эпизодах.

Идеальным героем фильма для Вертова был "настоящий" человек: крестьянин, политик или рабочий на фоне грохочущего города или, наоборот, лона природы.

… один из наиболее известных фильмов Вертова, "Человек с киноаппаратом", не сразу снискал популярность.

В конце 1920-х годов режиссер столкнулся с сокращением финансирования в Москве – ради съемок новой картины, "Человек с киноаппаратом", он переехал в Киев.

На создание фильма Вертов потратил три года и кучу нервов (в процессе работы он даже поссорился со своим братом, оператором Михаилом Кауфманом). Однако долгожданная премьера в 1929 году не оправдала надежд: критики разнесли картину в пух и прах, так что Дзиге даже пришлось извиняться за некоторые свои авторские приемы. Признание в России "Человек с киноаппаратом" получил гораздо позже, в эпоху хрущевской оттепели.





… не менее 48 киносценариев Дзиги Вертова так и остались на стадии проекта.

Их полный перечень представлен в экспозиции Центра Зотов. Еще несколько готовых к выпуску картин были заморожены по разным причинам. Среди последних – биографическая лента "Серго Орджоникидзе" (1937) и фильм "Три героини" (1938) о советских летчицах Марине Расковой, Полине Осипенко и Валентине Гризодубовой. Неудачи расстраивали Вертова, но не вгоняли в беспробудное уныние: даже в военные годы, работая в эвакуации в Алма-Ате, режиссер продолжал выпуск короткометражных фильмов.