Елена Яковлева рассказала, что написала уже около 80 картин

Народная артистка России Елена Яковлева представила свою первую выставку живописи. Вернисаж прошел в пространстве "Покровка.Театр" и был приурочен к 65-летию актрисы. Все средства от продажи работ направят в благотворительный фонд "Артист", который поддерживает ветеранов сцены.

По словам Яковлевой, увлечение живописью возникло несколько лет назад, когда из-за пандемии появилось больше свободного времени. Актриса призналась, что никогда не проходила профессионального обучения – интерес к рисованию появился спонтанно после похода в художественный магазин, где она решила попробовать работать с холстом и красками.

Сегодня в ее творческом архиве уже несколько десятков произведений.

"Подходишь к мольберту: перед тобой белый холст, нет ничего, и из этого "ничего" вдруг начинает рождаться "что-то". <...> Сейчас у меня уже где-то около 80 работ", – рассказала артистка в интервью.





Яковлева призналась, что чаще всего берется за кисти после спектаклей. По ее словам, эмоциональное напряжение сцены и энергия зрительских аплодисментов иногда не дают сразу уснуть. В такие моменты она подходит к мольберту, и процесс творчества помогает выплеснуть накопившиеся чувства.

Сюжеты картин Елены Яковлевой разнообразны: среди них есть пейзажи, натюрморты и портреты. При этом художница не стремится к точному воспроизведению натуры, считая главным в живописи передачу настроения и внутреннего состояния.