Чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о своей роли таракана в ледовом шоу

Чемпион мира по фигурному катанию поделился подробностями своего участия в ледовом спектакле Ильи Авербуха "Буратино", который стал одной из первых премьер сезона. В постановке Алексей Ягудин исполнил необычную роль таракана-рассказчика – персонажа с ироничным взглядом на происходящее и собственным характером.

В беседе с Клео.ру Ягудин подчеркнул, что предложение сыграть такого героя стало неожиданным, но органичным продолжением его сценического опыта. Он отметил, что за годы работы в ледовых шоу ему не раз приходилось отходить от классических образов, а роль таракана позволила по-новому взглянуть на сказочную историю и добавить ей юмора и самоиронии.





"Ох, кого я только не играл: и Петуха, и Попугая, и балагура Ягодкина в прошлом году. Но вначале я, конечно, не думал, что после, условно, Меркуцио и Тореадора вот прям до тараканов доберусь. Сюрприз небольшой от Авербуха. Но вот, как говорится, шли мы, шли по „классической классике“ и дошли до истории „Буратино“, чему я рад, и мне правда очень нравится эта роль", – признался спортсмен в эксклюзивном интервью Клео.ру.

Фигурист также отметил, что сама история "Буратино" ему близка с детства. Он напомнил, что легендарный фильм и музыка к нему стали частью общего культурного кода, а тема мечты, взросления и внутренней свободы остается актуальной и сегодня – как для детей, так и для взрослых зрителей.





Несмотря на легкий жанр, Ягудин подчеркнул, что детские спектакли требуют особой ответственности и честности на сцене. По его словам, именно в таких проектах особенно важно не фальшивить и работать с полной отдачей.