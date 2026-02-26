Netflix представил тизер новой экранизации "Гордости и предубеждения"

Стриминговый сервис Netflix представил тизер долгожданной экранизации классического романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение" (16+). Мини-сериал выйдет в 2026 году и, по заверениям создателей, сохранит дух оригинала, добавив современное звучание и психологическую глубину.

Главную героиню, Элизабет Беннет, сыграла Эмма Коррин, ранее известная по работе в сериале "Корона" (18+). В новом проекте актриса предлагает более живое и дерзкое прочтение классического образа, при этом не нарушая канонов эпохи. Ее партнер по съемкам – Джек Лауден, которому досталась роль мистера Дарси, сообщает RidLife . Создатели обещают показать Дарси не просто замкнутым джентльменом, а человеком, скрывающим внутреннюю уязвимость за внешней сдержанностью.

Видео: YouTube/@Netflix

Сюжет, как и в оригинальном романе, разворачивается вокруг семьи Беннет, жизнь которой меняется с приездом богатого соседа мистера Бингли, роль которого исполнил Дэрил Маккормак. Вместе с ним в историю входит и мистер Дарси – друг Бингли, чье появление становится катализатором главного конфликта и любви.

Режиссером проекта стал Эрос Лин ("Шерлок" (12+), "Доктор Кто" (18+), а сценарий написала писательница и журналистка Долли Олдертон, автор книги "Все, что я знаю о любви" (18+). В актерском составе также заявлены Оливия Колман, Руфус Сьюэлл, Луи Патридж, Фиона Шоу, Фрейя Мавор, Джэми Деметриу и Жасмин Блэкбороу.

Судя по первым кадрам, создатели отказались от классической романтической патетики в пользу камерной драмы – с акцентом на эмоциях, социальных различиях и развитии героев. Эстетика сериала строится на мягких цветах, игре света и напряженной атмосфере.