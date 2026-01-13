Как быстро прийти в себя после праздников: идеи досуга от музеев

Возвращение к привычному графику после почти двухнедельного перерыва напоминает прыжок в прорубь с ледяной водой: нужно перебороть себя, чтобы испытать непривычные ощущения. В новом году еще нет ошибок и провалов, зато есть простор для планов и идей. Войти в океан 2026 года помогут неожиданные, увлекательные и медитативные мероприятия, которые щедро предлагают московские музеи в январе.

Итак, если вы хотите…

… взглянуть на знакомое свежим взглядом

Советуем отправиться на выставку. Но не для того, чтобы кропотливо изучать экспликации на стенах или слушать часовой монолог экскурсовода, а чтобы посмотреть на происходящее под другим углом: например, через призму движения, захватывающих историй или собственных ощущений. Перформативная прогулка (18+) в Музее "ЗИЛАРТ" дает возможность двигаться в пространстве выставочного зала под впечатлением от увиденного (уровень танцевальных навыков совершенно не важен), а сторителлинг-маршрут (12+) – узнать интересное об экспонатах в формате небольших рассказов – с собственным сюжетом, героями и стройной линией повествования.





Дом культуры "ГЭС-2" предлагает еще более радикальную смену оптики: отправиться в путешествие по ДК в компании риггера – сотрудника службы механики. Как управлять "стеклянным небом" "ГЭС-2", за счет чего держатся громоздкие конструкции в пространстве и где живет зазор для импровизации – об этом вы узнаете на тематическом медиаторском туре "На высоте" (12+).

… подарить радость близким

Подарки на Новый год и Рождество – важный, но не единственный способ сделать родственников и друзей немного счастливей. Мы чувствуем себя лучше, когда обучаемся новому, интересному нам навыку, особенно, если это связано с творчеством. Детский центр РОСИЗО, открывшийся в конце 2025 года на юго-востоке Москвы, приглашает подростков делать свои первые шаги в искусстве. Серии мастер-классов (9+) по рисунку, живописи и лепке, рассчитанные на срок от нескольких дней до месяца, научат юных авторов основам композиции, колористики и работе с материалом.





Музей русского импрессионизма адаптирует экскурсии по выставкам специально для детской аудитории, превращая их, например, в журналистские расследования (13+), сочинение комикса (4+) или знакомство с транспортной системой (7+) Москвы начала прошлого века. Организованные группы школьников (от десяти человек с сопровождающим) ждет Дом культуры "ГЭС-2" для интерактивных занятий в Лаборатории изучения звуковой волны "Прозвук" (6+). А чем же в это время заняться взрослому, закономерно подумаете вы? Программа "Воскресный день" (6+) в Еврейском музее предлагает варианты досуга для всей семьи каждый канун понедельника.

… вернуться к физической активности

Легкие физические нагрузки давно известны как надежное средство от хандры. Зимой, когда нам не хватает солнечного света, как и желания проводить много времени на морозной улице, двигаться в свое удовольствие может стать спасением. Тем более, если совместить активность с походом в интересное место – на выставку современного искусства, например.





Арт-центр Linda de La приглашает заниматься йогой (12+) в окружении художественных объектов (есть основание полагать, что такая практика приносит не только расслабление, но и эстетическое удовольствие). Тех, кто не любит сложные асаны и контроль глубокого дыхания, Linda de La зовет исследовать телесный опыт (16+) в окружении искусства: практика завершится визуализацией наблюдений на бумаге.

Подробней о программе мероприятий и условиях их посещения можно узнать на сайтах площадок.