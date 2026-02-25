Московские театры – детям в марте: новые "Три поросенка", любимая "Элли" и "Простодурсен"

Хорошо написанные истории для детей порой не уступят в поучительности и оригинальности книгам, удостоенным Букеровской премии. Не по этой ли причине режиссеры серьезных театров часто обращаются к сказкам на сцене?

Театр "Практика"

Режиссер Театра "Практика", Михаил Плутахин, прочитал книгу детского писателя Руне Белсвика, влюбился в ее сказочный, игривый сюжет и решил поставить сказку на сцене. Так в репертуаре Театра появился двухсерийный спектакль "Простодурсен" (6+) и "Простодурсен. Великий театр" (6+) – о норвежском пареньке и его друзьях из Приречной страны, Октаве, Сдобсене, Пронырсене и Ковригсене. Приключенческая, философская, фантазийная и жизненная история наверняка понравится как детям, так и взрослым, ведь она способна всколыхнуть самые разные эмоции зрителя: волнение и негодование, восторг и интерес – чем не способ отойти от зимней спячки?





Есть в афише "Практики" и "отечественное" творчество: например, спектакль "Хорошо, что я такой" (6+) создан на основе стихов и прозы российских авторов Ольги Васильковой, Германа Лукомникова и Лены Репетур. Балансирующий по форме между концертом и игрой, спектакль поднимает вопросы, встающие перед человеком в период взросления: о любви и ответственности, поиске и самоопределении. "Хорошо, что я такой" (6+) приглашает детей и подростков бережно соприкоснуться с трепетной темой, а их родителей – пересмотреть привычные взгляды на мир и отношения.

Театр на Юго-Западе

"Волшебник Изумрудного города" Александра Волкова – идеальный текст для сценической постановки, в котором есть место юмору и испытаниям, крепкой дружбе и загадкам – словом, всему тому, что делает "жизнь" героев на сцене насыщенной и интересной. Режиссер Михаил Белякович в спектакле "Дневник Элли. Изумрудный город" (6+) предлагает свою версию знаменитой сказки. Не слишком далеко уходя от оригинала, режиссер ставит акцент на полноценном проживании персонажами своих отношений и происходящих вокруг событий. Восход солнца – уже повод почувствовать себя счастливым, особенно когда находишься в пути к городу мечты.





Любимая сказка из школьной программы, которую впервые читаешь в 9 лет, а начинаешь по-настоящему понимать гораздо позже. Хрупкая и проникновенная история о Маленьком принце и тех, кого он приручил, поставлена режиссером Андреем Кудзиным в жанре моноспектакля: на сцене мы видим одного-единственного актера, но сколько перевоплощений он переживает! "Маленький принц" (12+) будет интересен как подрастающим, так и более зрелым мечтателям, тем более, что детские спектакли в Театре на Юго-Западе обычно начинаются в полдень выходного дня – удобное время, чтобы собраться всей семьей в зрительном зале.

Театр на Таганке

"Три поросенка. Ой" (6+) – знакомая с первых лет жизни история, которую в Театре на Таганке рассказывает… Волк. Команда талантливых людей: режиссер Кирилл Вытоптов, художник-постановщик Мария Трегубова и внучки знаменитого писателя, Анна и Надежда Михалковы, предложили новое прочтение классики: смелый сценарий, бодрая музыка и сюрреалистическая сценография приглашают зрителя стать соавтором душевной сказки. Сложно предположить, кому спектакль понравится больше – детям или их родителям, однако и те, и другие наверняка найдут чему здесь удивиться и поучиться.





"Я всегда чувствовал, что сказка скрывает гораздо больше…" – рассказывает режиссер Ярослав Жевнеров о подготовке своего будущего спектакля "Пиноккио" (6+). История деревянного человечка в интерпретации Театра на Таганке – не самое простое зрелище с точки зрения восприятия и работы чувств, но его совершенно точно стоит увидеть как взрослым, так и детям. Работа подсвечивает важные жизненные вопросы, с которыми неизбежно сталкивается человек, как то: чего хочу я, а чего – ожидаю от других, как я могу стремиться к выбранным ценностям, принимая несовершенство мира вокруг? Иными словами, "Пиноккио" (6+) в Театре на Таганке приглашает зрителя к творческому переосмыслению реальности. Рекомендуемый возраст просмотра: от 8 лет.

Подробности о спектаклях и условия их посещения читайте на сайтах театров.