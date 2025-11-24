Чемпион мира, фигурист Алексей Ягудин: "Часто вспоминаю, как маленьким мальчиком страстно мечтал стать постарше"

Одной из первых январских премьер 2026 года стал ледовый спектакль Ильи Авербуха "Буратино" во Дворце гимнастики Ирины Винер. В звездном составе участников Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Максим Шабалин, Алиса Двоеглазова, Матвей Ветлугин и другие. А вот необычную роль таракана-рассказчика блестяще исполнил победитель Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити (США), четырехкратный чемпион мира, трехкратный победитель чемпионата Европы в мужском одиночном катании Алексей Ягудин. Он уже довольно давно ушел из большого спорта, но по-прежнему принимает активное участие в телевизионных и ледовых шоу.

– Алексей, итак, сегодня вы в роли… Таракана. Долго в образ входили?

– А я и не выходил, как родился (смеется). Ох, кого я только не играл: и Петуха, и Попугая, и балагура Ягодкина в прошлом году. Но вначале я, конечно, не думал, что после, условно, Меркуцио и Тореадора вот прям до тараканов доберусь. Сюрприз небольшой от Авербуха. Но вот, как говорится, шли мы, шли по "классической классике" и дошли до истории "Буратино", чему я рад, и мне правда очень нравится эта роль.

В данной истории у меня даже есть два подельника – два таракана. Я старший! И в роль вжился. У меня перед вами тут спросил один молодой человек: "А у тебя отец-то кто?" "Погиб, – отвечаю, – от дихлофоса". Такая вот трагическая смерть... Не понял он моего юмора, посочувствовал. И я добавил, что у тараканов, кстати, тоже есть сердце.

– А у вас лично какой любимый герой этого спектакля?

– Признаться, я всегда симпатизирую всем плохим и условно негативным персонажам. Их всегда больше всех жалко. Вот, например, в "Ну погоди!" Волк – мой фаворит. Но в этой сказке, думаю, самым любимым персонажем станет фокусник. Мы все как были детьми, так ими и остались. Когда кролик из ниоткуда появляется – такие фокусы с нами работают и по сей день!





– Сама история Буратино вам откликается? Свое детство часто вспоминаете? Ностальгируете?

– Конечно. Часто вспоминаю, например, как маленьким мальчиком страстно мечтал стать постарше. Побыстрее бы! Чтобы принимать самостоятельные решения, иметь какое-то право голоса в раздевалке – тогда я как раз начал заниматься фигурным катанием в родном Ленинграде. А еще помню, как однажды ушел из дома от родителей в строящуюся квартиру, поставил там раскладушку и мечтал там, в том постоянном ремонте, о собственной самостоятельной жизни и собаке. Как я хотел, чтобы она у меня появилась! И как я хотел быть взрослым...

А касаемо "Буратино" – конечно, откликается! Ровно 50 лет назад в прокат вышел знаменитый советский фильм "Приключения Буратино" Леонида Нечаева с великолепной музыкой Алексея Рыбникова. Во всем Советском Союзе не было, наверное, человека, не посмотревшего эту сказку! Песни из этого фильма мы все знали наизусть от первой до последней строчки.





– Алексей, а признайтесь, как поддерживаете жизненный тонус? В вас столько энергии!

– Ну как? Работать надо, тренироваться ежедневно. Следить за своим питанием. Хотя, честно, проблем с лишним весом я никогда не испытывал. Конечно, мы с Таней (супруга Алексея Ягудина, олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина. – Прим. ред.), когда и спорта стало чуть меньше, да и возраст определенный наступил, стараемся не есть много и всегда следим за количеством сладкого и у себя в рационе, и у дочек. Жена мне постоянно напоминает, что если хочешь выглядеть хорошо, то стоит слушаться заветов нашего любимого тренера Татьяны Анатольевны Тарасовой – не жрать! Смотреть в сторону полезного питания.

А еще я черпаю силы и оптимизм от любви! Мы с супругой сегодня и вновь вместе на льду, так чем это не повод для оптимизма?

– А как тренировки проходили? Также с юмором?

– У меня всегда все с юмором! Как без этого в нашей жизни? Жанр веселый, легкий, игровой. Но на самом деле на детских постановках чувствуется двойная ответственность, ведь среди зрителей в основном дети, а перед ними, как говорится, не сфальшивишь.