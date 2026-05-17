Цель или средство? Верить в процесс, не гнаться за результатом и научиться зависеть от других

С разницей между внешней и внутренней ценностью мы разобрались: она не всегда очевидна, но оттого не менее разительна. Однако, предостерегает нас философ, важно понимать, что сама инструментализация не создает внешней мотивации для человека: например, заявление о том, что продвижение по карьерной лестнице способствует повышению зарплаты. Инструментализация действует тоньше и коварней, превознося внешние цели над "целями-в-себе", такими как любимая и осмысленная деятельность, будь она профессиональной или нет.





Да, всем нам необходимо зарабатывать на хлеб и регулярно делать уборку в квартире – посвящать вместо этого время написанию романа звучит как редкая роскошь, если не каприз. Сравнивать эти вещи и, тем более, пытаться выбирать из них кажется бессмысленным. Так же обстоят дела с назначением искусства, считает Джулиан Баггини: некоторые художественные жанры, такие как абстрактная живопись или инструментальная музыка, могут быть оценены по достоинству только сами по себе, в то время как литература, кино и театр вдобавок к эстетическому переживанию одаривают зрителя идеями и взглядом на происходящее в мире вокруг. Хорошее искусство, уверен журналист, несет в себе образовательный посыл, неотделимый от художественного содержания самой работы (здесь Баггини приводит в пример пьесы Антона Павловича Чехова).

Другую проблему инструментализации автор видит в том, что она упрощает связи между разного уровня ценностями, поощряя нас ставить приоритет на "срочном" и "актуальном" – и забывая о самой сути занятия. Простой пример здесь – социальные контакты, о важности которых сегодня не говорит только ленивый. Общаться, чтобы чувствовать себя лучше, делиться энергией (и получать ее), расширять кругозор, заводить новые знакомства – все это "сливки" на торте под названием человеческие отношения, основа которых – входить в общность с другими, не замыкаясь на себе.





Инструментализация, продолжает Баггини, создает иллюзию высокой эффективности занятия: мол, четко понимая, зачем мы что-то делаем, мы быстрей добиваемся желаемого. Вопреки видимости, это не всегда так: если путь к цели не приносит ни грамма удовольствия, добравшись до "финиша", мы вряд ли почувствуем внезапный прилив сил.

Так откуда взялась эта странная мода искать цель в любом действии? Джулиан Баггини считает, что истоками она уходит в Эпоху Просвещения, когда человечество поверило в возможность достижения индивидуальной автономии за счет развития науки и техники. Тем не менее, отмечает философ, люди – социальные существа, и потому не могут быть абсолютно независимыми от других. Ошибкой нового времени стал акцент на личных свободах, а не на взаимодействии членов общества. Результат?





Атомизированный (и автоматизированный) мир капитализма, в котором слишком многое кажется доступным по нажатию кнопки в приложении. Современный человек не любит осознавать то, что зависит от других и не имеет контроля над большей частью мировых процессов (иногда – даже над самим собой). Поддерживает иллюзию и наш потребительский статус, добавляет Баггини. Рекламные кампании обещают нам, что за деньги можно купить почти все – молодость, успех, здоровье, любовь, – и это влияет не только на наши денежные траты, но и на отношение к миру. Характер транзакций приобретают совершенно различные сферы жизни – от потребления товаров и услуг до романтических отношений и получения высшего образования.





Наконец, Джулиан Баггини отмечает еще одно культурное влияние, проложившее дорогу к инструментализации: это научный редукционизм. Идея разбить наблюдаемое явление на его составляющие не нова для естественных наук, однако в поле социальных дисциплин она с трудом применима, считает философ. Например, экономику и психологию возможно понять только комплексно – эти системы устроены гораздо сложней любого изощренного механизма.

Впрочем, для современного потребителя прогулка в лесу может действительно сводиться к "здоровому образу жизни", а общение с друзьями и близкими – к "эмоциональной поддержке". Через линзу автономно-редукционистского подхода мир напоминает коллекцию ресурсов, которые существуют для повышения нашего благополучия.





Интересно, как будет выглядеть мир, в котором человечеству удастся преодолеть инструментализацию, размышляет журналист? Во многих вещах мы увидим "цели-в-себе", в то время как за другими признаем их инструментальную ценность. Последнее, однако, станет положительным побочным эффектом, а не сутью наших действий, заключает Джулиан Баггини.

"Любовь есть не что иное, как желание счастья другому человеку", – писал философ Дэвид Юм.

Выходит, дружим мы не ради удовольствия, хотя и не исключаем последнее в процессе общения с дорогим нам человеком. Научиться ценить вещи просто так, не рассчитывая получить от них выгоду, значит уметь видеть красоту жизни в целом и в мелочах, подводит итог автор статьи. Осознавать собственное присутствие в мире как ключ к разгадке полноты бытия.

Это последний эпизод трехчастного материала "Цель или средство" Джулиана Баггини. А вот с чего начался разговор.