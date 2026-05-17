Сергей Безруков рассказал, какие слова деда о войне запомнил на всю жизнь

Народный артист России Сергей Безруков поделился воспоминаниями о своем деде-фронтовике и признался, что некоторые его слова о войне навсегда остались для него жизненным ориентиром. Об этом актер рассказал во время мероприятий, посвященных Дню Победы и выходу фильма "Август", в котором он сыграл капитана контрразведки СМЕРШ.

По словам Безрукова, тема Великой Отечественной войны всегда была особенно важной для его семьи. Один из его дедов служил в контрразведке, а второй прошел фронт в составе моторазведки, участвовал в Курской битве и дошел до Кенигсберга, где получил тяжелое ранение. Актер отметил, что 9 Мая в их доме всегда воспринималось как главный семейный праздник.

Безруков вспомнил, как в детстве вместе с родителями ездил на Красную площадь поздравлять ветеранов. Тогда фронтовиков было еще очень много, и мальчик специально брал с собой большие букеты цветов, чтобы вручать их каждому встреченному ветерану.

При этом актер признался, что сегодня жалеет о том, что в юности не расспрашивал дедушку о войне подробнее. По его словам, фронтовик редко возвращался к этим воспоминаниям, поскольку пережитое давалось слишком тяжело.

"Говорил, что война – самый быстрый и страшный способ проверить, кто ты – солдат или трус, мужчина или тряпка. Что страх – он есть всегда. Герой тот, кто может преодолеть этот страх. За победу. За родину", – вспомнил актер в интервью.

Актер также подчеркнул, что память о подвиге ветеранов для него остается принципиально важной темой. По мнению Безрукова, сегодня на новых поколениях лежит большая ответственность – сохранить живую память о войне, о людях, прошедших через нее, и о цене Победы.