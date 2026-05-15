"Моя сестра": Нина Фокина выпустила песню, которую хочется отправить родной душе

16 мая певица и обладательница престижных музыкальных премий Нина Фокина подарила слушателям новую песню. Премьера трека "Моя сестра" – это не просто релиз, а очень личный сюрприз.

Певица выпустила песню как подарок родной сестре ко дню рождения. Композиция получилась очень теплая – о тихом счастье от того, что есть человек, который знает тебя с детства. Сестра, подруга, сообщница – та самая родная душа, с которой можно и поплакать, и посмеяться до слез.

"Это разговор о любви, которая не требует доказательств. О благодарности за детство, за смех, за плечо рядом. Думаю, каждой девушке, у которой есть сестра или близкая подруга, откликнется эта песня. Сестра – это ведь подруга, которую тебе подарила судьба с рождения", – делится Нина.





В 2026 году исполнительница выпускает полноценный альбом, который обещает стать настоящим музыкальным дневником благодарности. По словам певицы, это будет работа об искренней любви, вере в лучшее и о том, как важна поддержка, когда за окном штормит. При этом звучание – очень современное, в актуальных ритмах.