Цель или средство? Как общество попалось в ловушку инструментализации

Фильмы кинокомпании "Метро-Голдвин-Майер" обычно начинались с легендарной заставки: рычащий лев на фоне золотистого медальона с надписью "Искусство ради искусства" (на лат. Ars Gratia Artis). Философ и колумнист Джулиан Баггини считает, что именно эта причина, а отнюдь не стремление к самоутверждению, заработку или популярности, является легитимной для художественной деятельности.





Призыв лондонской рекламной кампании Национальной музейной карты, начинающийся со слов "Смотри искусство, живи дольше", Баггини считает в корне неверным. Поход в музей может действительно улучшить самочувствие, но не ради этого люди отправляются в стены галерей, уверен он.

По наблюдению журналиста, инструментализация всех сфер жизни, включая искусство, длится уже не первое десятилетие. Автор книги "Счастье как проект" (2010), Гретхен Рубин, советует следующее:

"6 секунд объятий – минимальное время, за которое организм успевает насытиться окситоцином и серотонином, что неизбежно влияет на настроение в паре"

Баггини эта рекомендация показалась странной еще в далеком 2010 году: обниматься не в качестве выражения любви и признательности, но с целью повысить собственный уровень благополучия… Сегодня подобные советы уже мало кого удивляют: инструментализация так плотно проникла в ткань повседневности, что мы перестаем замечать ее пагубное воздействие, забываем о ценностях, следуя лишь за внешней мотивацией.





Джулиан Баггини приводит в своей статье несколько примеров того, как современное общество призывает нас к инструментализации: многие из них не лишены юмора. В частности, социальная реклама о важности регулярной половой жизни супругов (снижает риск рака простаты у мужчин), а также чек-лист причин заняться пением, среди которых – борьба с повседневным стрессом, улучшение памяти, повышение самооценки и еще много пунктов, за исключением, собственно, самого искусства вокала.

Даже такое естественное занятие, как прогулка по лесу, в последние годы преподносится как профилактика выгорания и депрессии. Список того, что с легкостью можно превратить в инструмент, длинный: занятия спортом, работа в саду и на грядке, благотворительность, приготовление пищи, ведение личного дневника, смех, выражение благодарности кому-то… Все это удобно признать "полезным" для здоровья, ментального благополучия и успеха в жизни.





Казалось бы, продолжает журналист, исключительные сферы, такие как философия, существуют только как "цели-в-себе", однако сегодня даже они не избегают влияния инструментализации. Академические программы по философии более не завлекают абитуриентов перспективой "приблизиться к пониманию фундаментальных вопросов бытия". На кону сейчас весьма приземленные задачи: например, научиться гибко мыслить и приспосабливаться в мире перемен или использовать философское мировоззрение в бизнесе и в жизни.

"Поступай так, чтобы максима твоей воли могла иметь в то же время силу принципа всеобщего законодательства", – гласит категорический императив Иммануила Канта.

Очевидно, Кант призывал нас относиться к другим как к целям, а не как к средствам удовлетворения собственных потребностей, только сегодня "мода" на этот ориентир прошла. В обществе объективизации и дегуманизации, подытоживает Баггини, мы перестаем видеть людей как самостоятельных личностей, фокусируясь лишь на движении к своей выгоде.

