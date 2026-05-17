Сергей Безруков рассказал о фильме "Август", любимых песнях Высоцкого и новой постановке по Бомарше

В этом году в День Победы на Первом канале состоялась премьера военного фильма "Август". Снятый по мотивам романа Владимира Богомолова "Момент истины" ("В августе сорок четвертого") и уже собравший в прокате более 1,5 миллиардов рублей, он завоевал 12 номинаций на премию "Золотой орел" и принес создателям главный приз академии – "Лучший фильм" 2025 года.

Народный артист РФ, художественный руководитель Московского Губернского театра и с недавних пор МХАТа им. Горького Сергей Безруков признался, что свою роль в фильме – капитана Павла Алехина – посвятил деду по отцовской линии – контрразведчику СМЕРШ Сергею Степановичу Безрукову.

"Наш фильм – это, в первую очередь, про человеческие истории, и главный акцент – на человеке, – подчеркнул актер. – Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу, на линии соприкосновения. И действие "Августа" разворачивается в особой зоне, в глухих лесах Западной Белоруссии".

В августе 1944 года война уже заканчивается, но в тылу еще действуют вражеские разведывательно-диверсионные группы. В борьбу с ними вступают контрразведчики СМЕРШ. Безруков рассказал, что, к сожалению, деда Сережу не застал, он умер как раз за год до его рождения, в 1972-м, но отец не раз повторял, что Сережа на деда очень похож, особенно глазами. Да и имя свое актер получил именно в честь него.

"А вот второго дедулю Мишу я очень хорошо помню. В 19 лет его призвали в армию, окончив курсы мотоциклистов, он служил в моторазведке, воевал на Курской дуге, дошел до Кенигсберга, где получил тяжелое ранение, чудом избежал ампутации ноги. Но Кенигсберг все же брал и получил за эту боевую операцию "Орден Славы"! Девяносто лет ему было, когда он ушел. И этот день, 9 Мая, он всегда для нас был и остается самым святым и главным праздником – да, с сединой на висках, да, со слезами на глазах, – но праздником единения большой страны, радостью и гордостью за своих дедов и прадедов".

Став в марте 2026 года художественным руководителем сразу двух больших театров, Сергей Безруков решил подготовить к 9 мая праздничный концерт "Путь к Победе". Артисты Губернского театра и МХАТ объединились на одной сцене, которой стали ступеньки перед зданием театра на Тверском бульваре. Сергей Безруков отметил, что его отец много лет работал как раз напротив, через бульвар, в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

"Каждый День Победы мы звонили дедуле, а он утром 9-го всегда был на параде в Лысковском районе Нижегородской области. Моя родня вся – это Волга, Нижегородская губерния. Мои родители – волжане. Это я москвич в первом поколении, но все равно душой я на Волге. Звонили ему по межгороду, мобильных никаких еще тогда не было, поздравляли, а затем собирались и торжественно ехали от метро "Ждановская" (ныне "Выхино") до "Площади Ногина", на Красную площадь! У меня в руках цветы, много цветов. Я всегда брал целую охапку и дарил каждому ветерану, кого встречал. А тогда ветеранов было очень много – все в орденах, как иконостас. Много цветов, много слез, много улыбок. Сейчас вот сожалею, что тогда не так подробно расспрашивал деда про войну, по детству слышал что-то, но он и сам не очень любил вспоминать. Тяжело было. Говорил, что война – самый быстрый и страшный способ проверить, кто ты – солдат или трус, мужчина или тряпка. Что страх – он есть всегда. Герой тот, кто может преодолеть этот страх. За победу. За родину", – вспоминает Сергей Безруков.

С импровизированной концертной площадки прозвучали произведения Константина Симонова, Ольги Берггольц, Евгения Евтушенко, Александра Твардовского, Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого. Сергей Безруков признался, что одно из стихотворений – "Горят города", – написанное Симоновым в 1942-м, для него знаковое:

"Не поверите, до сих пор от него мурашки и слезы. Такое сильное, такой оно мощной патриотической силы. Впервые читал его сцены актового зала родной школы в 14 лет. Отец поставил тогда для нас спектакль по знаменитой пьесе Арбузова, и я, стоя перед одноклассниками, начинал: "Горят города по пути этих полчищ. Разрушены села, потоптана рожь…" Ну и, конечно, в программе – Высоцкий! Мои любимые его песни, которые я знаю с детства. Вырос на них. Владимир Семенович лично знал о войне, хотя и совсем маленький был, родился в 38-м. Поэзия Высоцкого, его песни попадают в самое сердце, всегда будут с нами. Он пел гениально свои песни! Невозможно повторить, но можно попробовать почувствовать. В них вложены те самые смыслы, которые хочется донести сегодня. Знаете, я все-таки из поколения советского – для меня память о войне – это то, что невозможно забыть, невозможно изменить. Сегодня на нас всех ложится большая ответственность сохранить память о подвигах наших дедов, прадедов".

Сергей Безруков поделился последними новостями и о премьере в Московском Губернском театре. В середине мая артист выйдет на сцену в роли графа Альмавивы в "Женитьбе Фигаро" по знаменитой комедии Бомарше, и это его первая актерская премьера на театральной сцене за пять лет. Актер отмечает, что роль ему досталась… незавидная, отрицательная.





"Невероятно сложно мне было сыграть этого персонажа, он мне не нравится, – улыбается Безруков, – Испытываю к нему крайне негативные чувства и оправдания его действиям, таким правом на распоряжение чужими судьбами, не нахожу. Когда-то, почти 20 лет назад, эту пьесу в "Табакерке" ставил режиссер Константин Богомолов. Тогда я играл Фигаро, а в роли моего сегодняшнего героя был мой учитель Олег Павлович Табаков. И вот когда ты побывал юным Фигаро, когда ты прожил эту роль, то теперь оказаться с другой стороны крайне нелегко. Но зато могу поделиться со Степаном Куликовым, который играет нашего Фигаро, наработанным опытом. Мы в этой роли совсем не похожи, я был другим, но остались решения, находки разные, которые, собственно, я и передал. Наш Фигаро не мальчик и уже давно "не Фигаро здесь – Фигаро там". Ему 40 лет, возраст солидный, и потерять свою любовь в этом возрасте, знаете ли, история серьезная – трагедия. И вот он пускается в очередную, как он надеется, последнюю интригу. Ему уж и физически тяжело, бегать не хочется, но ради любви он готов!"