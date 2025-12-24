Бурак Озчивит представит в России моноспектакль весной 2026 года

Турецкий актер Бурак Озчивит вновь готовится к встрече с российской аудиторией. Весной 2026 года артист представит моноспектакль "Самая красивая девушка Стамбула", который станет его первым полноценным театральным проектом на российской сцене. Показы запланированы на 2 марта в Москве и 4 марта в Казани, также обсуждается возможность гастролей в Санкт-Петербурге.

Новая постановка – камерная сценическая история, выстроенная вокруг образа Стамбула как города контрастов, одиночества и внутреннего напряжения. Режиссером спектакля выступил Чагры Шенсой. Проект задуман как почти поэтическое высказывание о любви, боли и человеческом достоинстве, существующих на фоне шумного мегаполиса. Озчивит исполняет единственную роль, удерживая внимание зрителей за счет эмоционального монолога и пластики.

В центре сюжета – автомеханик по имени Октай, живущий на окраине большого города. Его внутренний мир отражается в сломанной машине и в женщине, которую он считает самой красивой девушкой Стамбула. Это чувство балансирует между мечтой и зависимостью, надеждой и разрушением. Город в спектакле становится полноценным действующим лицом – жестким, равнодушным и одновременно притягательным.

Российской публике имя Бурака Озчивита хорошо знакомо. Он стал очень популярным благодаря сериалам "Великолепный век", "Черная любовь" и "Основание: Осман". За последние годы актер неоднократно приезжал в Россию – в качестве гостя музыкальных проектов, участника фан-встреч и исполнителя главной роли в российском сериале "Я к тебе надолго", съемки которого прошли в Москве в конце 2024 года.