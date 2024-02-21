Актер Бурак Озчивит поделился приятными впечатлениями после приезда в Москву

Бурак Озчивит знаком россиянам по ролям в сериалах "Великолепный век", "Королек – птичка певчая", "Черная любовь" и многим другим работам. Турецкий актер снимается и живет в родной стране, но не забывает радовать визитами поклонников из России. Накануне артист в очередной раз посетил Москву.

Звезда сериалов прибыла в столицу накануне, 20 февраля, ради участия в киноконцерте "Музыка турецких сериалов". Бурак Озчивит остановился в одном из отелей в центре столицы, где ему оказали самый теплый и радушный прием. Согласно русским традициям, знаменитость встретили с хлебом-солью, народными песнями в исполнении хора и горячительными напитками.

Многих могли бы удивить такие знаки внимания, но только не артиста. Во время концерта Бурак Озчивит поделился приятными впечатлениями после приезда в Москву. Актер турецких сериалов рассказал, что бывал в России не раз и успел породниться с местной культурой. К тому же, по признанию звезды, ей не в новинку суровые погодные условия, которыми может похвастаться наша страна.

Со сцены Бурак Озчивит поделился, что приезжал в российскую столицу в годы работы моделью и сталкивался с 30-градусными морозами. Актер вспомнил, как гулял по улицам с кофе в стаканчике и удивлялся тому, насколько быстро напиток остывал.

"Затем стал часто сюда приезжать, и потом никому в Турции уже ничего не рассказывал. Я привык. Я стал такой же, как вы. Один из вас", – признался артист во время мероприятия.

Также Бурак Озчивит добавил, что успел познакомиться со многими достопримечательностями Москвы в прошлые поездки. Но, как отметила звезда, за последние годы российская столица очень изменилась и похорошела. Актер отметил, что в городе возвели новые здания, и назвал постройки потрясающими.