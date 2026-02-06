Пострадавшую во время ограбления Лувра корону императрицы Евгении восстановят

Парижский Лувр объявил о начале реставрации короны императрицы Евгении – редчайшего ювелирного артефакта XIX века, пострадавшего во время дерзкого ограбления музея в октябре прошлого года.

Эксперты подтвердили, что украшение, инкрустированное изумрудами, бриллиантами и золотыми орлами, удалось вернуть, однако оно оказалось значительно повреждено. По данным музея, несколько деталей отломилось при попытке грабителей вытащить корону через узкое отверстие в витрине, а при падении деформировались крест и ободок. Из 1354 бриллиантов утрачено около десяти, также исчез один из золотых орлов.





Несмотря на это, реставраторы уверены, что корону можно вернуть к её первоначальному виду. В официальном заявлении Лувра говорится, что "предмет практически не требует реконструкции – речь идёт именно о реставрации". Работы планируется завершить к концу 2026 года, их предварительная стоимость составляет около 40 тысяч евро.

Оценку состояния и ход восстановления будет контролировать специальная комиссия под руководством директора музея Лоранс де Кар. По словам администрации, все сохранившиеся элементы останутся оригинальными, а недостающие будут воспроизведены с точностью до микронов.

Напомним, ограбление произошло 19 октября 2025 года. Группа злоумышленников проникла в Галерею Аполлона с помощью строительного подъёмника и циркулярных пил, похитив драгоценности на сумму около 88 миллионов евро. Корону императрицы Евгении – супруги Наполеона III – грабители выронили, скрываясь с места преступления на скутерах.