Актер Бурак Озчивит покинул турецкий сериал "Основание: Осман"

Турецкий актер Бурак Озчивит больше не появится в исторической драме "Основание: Осман". В седьмом сезоне, который станет последним, его персонаж – Осман-бей – исчезнет с экрана. Как сообщают СМИ, решение связано с разногласиями между актером и продюсерами.

Причиной конфликта стал гонорар: по данным СМИ, Озчивит запросил 4 миллиона турецких лир (примерно 8 миллионов рублей) за участие в одной серии. Продюсеры посчитали эту сумму чрезмерной, и стороны не пришли к соглашению. После провала переговоров актер перестал подписываться на аккаунты сериала и компании Bozdağ Film – и это только укрепило слухи о его уходе.





Теперь сериал ожидает переформатирование. В последней главе история сосредоточится на новом поколении – в частности, на сыне Османа, Орхане. Герой, которого ранее играл Эмре Бей, возможно, получит новое лицо – инсайдеры сообщают, что роль могут предложить Ибрагиму Челикколу.

"Основание: Осман" рассказывает о жизни основателя Османской империи. Шесть лет Бурак Озчивит был главной звездой проекта, но теперь поклонникам придется попрощаться с его образом.