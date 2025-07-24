Актер Бурак Озчивит покинул турецкий сериал "Основание: Осман"

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Актер снимался в сериале шесть лет. Бурак Озчивит покинул каст из-за разногласий с продюсерами.

Турецкий актер Бурак Озчивит больше не появится в исторической драме "Основание: Осман". В седьмом сезоне, который станет последним, его персонаж – Осман-бей – исчезнет с экрана. Как сообщают СМИ, решение связано с разногласиями между актером и продюсерами.

Причиной конфликта стал гонорар: по данным СМИ, Озчивит запросил 4 миллиона турецких лир (примерно 8 миллионов рублей) за участие в одной серии. Продюсеры посчитали эту сумму чрезмерной, и стороны не пришли к соглашению. После провала переговоров актер перестал подписываться на аккаунты сериала и компании Bozdağ Film – и это только укрепило слухи о его уходе.

Бурак Озчивит в сериале &#34;Основание: Осман&#34;. Фото: скриншот YouTube /@WinkRus

Теперь сериал ожидает переформатирование. В последней главе история сосредоточится на новом поколении – в частности, на сыне Османа, Орхане. Герой, которого ранее играл Эмре Бей, возможно, получит новое лицо – инсайдеры сообщают, что роль могут предложить Ибрагиму Челикколу.

"Основание: Осман" рассказывает о жизни основателя Османской империи. Шесть лет Бурак Озчивит был главной звездой проекта, но теперь поклонникам придется попрощаться с его образом.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

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