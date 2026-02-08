Таким его не знали: удивительные факты из биографии Марка Шагала

"Радость земного притяжения" (0+) в Пушкинском музее – долгожданная выставка Марка Шагала в России. В 1987 году музей отметил столетие со дня рождения живописца – с тех пор его творчество демонстрировалось зрителю разве что в составе групповых проектов. В экспозиции в Главном здании музея представлены как картины мастера (среди них наиболее известные – "Над городом", "Прогулка", "Венчание", все датированы 1918 г.), так и его акварели, офорты, эскизы театральных декораций и даже модель дома, в котором прошла юность художника. Основное внимание в проекте уделено "русскому периоду" творчества Марка Захаровича: с конца 1900-х до эмиграции в Европу в 1922 году.





Шагал тесно связывал свой путь в искусстве с еврейскими корнями и с "родиной души" – уездным Витебском: из Белоруссии художник переехал в Москву, затем – в Литву, Германию, Францию, но до конца жизни мысленно возвращался к пейзажам родного города, о чем говорят многие его работы. В жизни живописец не стеснялся своих эмоций, ценил проявление сентиментальности в любви и в целом был весьма артистичной натурой. Возможно, этим объясняется интерес автора к театральной декорации.

Интуитивно понятный и непротиворечивый образ Марка Шагала дополняют некоторые неожиданные моменты из его биографии. Например, не все знают, что…

… в творчестве Шагала есть несколько картин с (почти) одинаковым названием.

И это не "Портрет" и не "Натюрморт", как можно подумать с ходу. Художнику нравилось писать вид из окна дома в родном Витебске, что он делал в 1908, 1914 и 1915 годах. В последней работе Шагал изобразил собственное лицо и лицо своей возлюбленной Беллы – насчет названия этой картины долгое время царили разногласия. Сам автор, посетивший Россию в 1973 году, уточнил, что полотно 1915 г. ("Там, где мы с Беллой", – любил добавлять он) называется "Окно в деревне" или, по другой версии, "Окно на даче". Его две более ранние работы носят практически идентичные названия: "Вид из окна в Витебске" (1908) и "Вид из окна. Витебск" (1914).





… художник считал себя реалистом.

Воздушные, яркие, наивно-сказочные полотна Шагала ассоциируются у публики много с чем, только не с реальной жизнью. При этом Марк Захарович называл себя реалистом в живописи, сетуя на то, что в России ему как творцу просто не верили. Подробнее об этом автор рассказал в своей биографии "Моя жизнь" 1922 года. Окинув работы художника более пристальным взглядом, внимательный зритель способен увидеть в них вполне предметные корни. Силуэты, навеянные древнерусской живописью, и музыкально-танцевальные мотивы бродячего цирка – Шагал сознательно возводил обе темы в лейтмотивы в творчестве.





… Маяковский подписал книгу для Шагала, а тот, "вдохновившись", написал картину.

Об истинных отношениях между двумя гениями авангарда известно не так много. Абсолютные антиподы по характеру, поэт-хулиган и живописец-лирик не раз пересекались в кругах богемы. Маяковский, по воспоминаниям современников, считал Шагала "хорошим парнем", но добавлял, что тот "слишком много говорит". Однако в книге, подаренной Марку Захаровичу, драматург написал другое: "Дай Бог, чтобы каждый шагал как Шагал!". Воспринял ли художник это напутствие буквально – большой вопрос. Впрочем, свои впечатления от подарка он все-таки выразил на холсте: в образе энергично шагающего мужчины на картине "У дома" (1916).





… Марк Шагал оформлял книги классиков русской литературы.

Сложно сказать, какое произведение Шагал считал центральным в своей художественной карьере. Если же выбирать несколько работ, среди них совершенно точно будут офорты к поэме Николая Гоголя "Мертвые души" (1923–1926). Над серией рисунков Шагал работал во Франции по заказу Амбруаза Воллара: малотиражное издание было рассчитано на состоятельных любителей искусства, меценатов и коллекционеров.

Художник высоко ценил проект Воллара как возможность творческого переосмысления классики.





"В "Мертвых душах" – вся Россия", – отзывался Марк Захарович о поэме Гоголя. Не слишком удивительно и сходство города NN в офортах автора с витебскими пейзажами – все-таки Шагал скучал по родному городу, где бы он ни находился.

На выставке действуют особые правила посещения. Подробнее об этом и о самом проекте читайте на сайте Пушкинского музея.