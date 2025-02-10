Бурак Озчивит снова прилетел в Россию ради участия в киноконцерте

За минувший год 40-летний турецкий актер Бурак Озчивит уже несколько раз посетил Россию. Он летает не отдыха ради, а работы для. Например, в 2024-м артист не только участвовал в киноконцерте, но и снимался в фильме "Елки 11", премьера которого состоялась в канун Нового года.

9 февраля 2025-го Бурак Озчивит снова прилетел в Россию и опять ради появления на киноконцерте "Музыка турецких сериалов" из-за успеха прошлогоднего мероприятия. Артист успел посетить сразу два российских города – Альметьевск (Республика Татарстан) и Москву.

Спасаясь от зимних холодов, Бурак надел черную удлиненную куртку и меховую шапку-ушанку, чем произвел впечатление как на российских поклонников, так и на соотечественников. И те, и другие отмечают в соцсетях, что такой головной убор очень идет звезде сериала "Великолепный век".





Напомним, в минувшем месяце в российскую столицу прилетала другая турецкая знаменитость – актриса Ханде Эрчел. Она представляла в нашей стране фильм "Оставь это ветру", в котором сыграла одну из главных ролей. Тогда 31-летняя актриса расстроилась, что не увидела снег из-за теплой погоды в Москве.