"Очень странные дела" стал самым популярным сериалом за всю историю Netflix

Культовый сериал "Очень странные дела" (Stranger Things) официально признан самым популярным проектом в истории Netflix. По данным Variety, общие просмотры сериала превысили 1,2 миллиарда – рекорд, который не удалось побить ни "Игре в кальмара", ни "Уэнсдей".

Четвертый сезон шоу братьев Даффер остается на втором месте среди англоязычных сериалов стриминговой платформы и продолжает набирать аудиторию даже спустя два года после премьеры. Финальная глава, как подтвердили представители Netflix, выйдет 31 декабря 2025 года – одновременно на платформе и в кинотеатрах США и Канады.





Но успех "Очень странных дел" измеряется не только цифрами просмотров. По данным аналитиков, проект принес экономике США около 1,4 миллиарда долларов и обеспечил более 8000 рабочих мест – от актеров и технических специалистов до художников по декорациям.

С момента своего дебюта в 2016 году сериал превратился из подросткового хоррора в культурное явление, определившее визуальный и музыкальный язык целого десятилетия. Сюжет о приключениях друзей из Хоукинса, столкнувшихся с мистическими силами, не только вдохнул новую жизнь в жанр научной фантастики, но и стал отражением ностальгии по 80-м.

Скорое завершение истории вызывает у фанатов смешанные чувства – в соцсетях уже называют финал "концом эпохи Netflix".