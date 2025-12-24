Вышел первый трейлер фильма "Острые козырьки: Бессмертный человек" с Киллианом Мерфи

Поклонники увидят финал истории весной 2026 года. "Острые козырьки: Бессмертный человек" станет "самой личной историей" главного героя, обещают создатели.
Стриминговый гигант Netflix представил первый трейлер фильма "Острые козырьки: Бессмертный человек" (18+), в котором Киллиан Мерфи вновь перевоплотился в Томаса Шелби – харизматичного лидера легендарной семьи.
Новый фильм станет продолжением культового сериала и перенесёт зрителей в мрачную атмосферу Британии конца 1940-х. После изгнания Томас возвращается домой, где его ждут новые враги, старые призраки и мир, переживший Вторую мировую войну, сообщает RidLife. Кадры трейлера обещают, что конфликт между честью и властью вновь выйдет на первый план – в лучших традициях "Острых козырьков".
В актёрский состав вошли Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган, Тим Рот и Стивен Грэм. Режиссёром выступил создатель оригинальной истории Стивен Найт, а продюсером стал сам Мерфи, который пообещал "финал, достойный целой эпохи".
По словам Найта, лента станет "заключительной и самой личной главой истории Томаса Шелби – человека, который не умеет умирать". Атмосфера, визуальная мощь и философская глубина – именно эти акценты, по замыслу авторов, сделают фильм кульминацией многолетней саги.
Премьера "Острых козырьков" запланирована на 6 марта 2026 года в кино, а 20 марта фильм выйдет на Netflix.
Напомним, первый сезон сериала о клане Шелби вышел на экраны в 2013 году и собрал огромную базу фанатов. История получила высокие оценки критиков и ряд наград.