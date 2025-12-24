Вышел первый трейлер фильма "Острые козырьки: Бессмертный человек" с Киллианом Мерфи

Стриминговый гигант Netflix представил первый трейлер фильма "Острые козырьки: Бессмертный человек" (18+), в котором Киллиан Мерфи вновь перевоплотился в Томаса Шелби – харизматичного лидера легендарной семьи.

Новый фильм станет продолжением культового сериала и перенесёт зрителей в мрачную атмосферу Британии конца 1940-х. После изгнания Томас возвращается домой, где его ждут новые враги, старые призраки и мир, переживший Вторую мировую войну, сообщает RidLife. Кадры трейлера обещают, что конфликт между честью и властью вновь выйдет на первый план – в лучших традициях "Острых козырьков".

В актёрский состав вошли Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган, Тим Рот и Стивен Грэм. Режиссёром выступил создатель оригинальной истории Стивен Найт, а продюсером стал сам Мерфи, который пообещал "финал, достойный целой эпохи".