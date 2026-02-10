Евгений Гришковец: "Я всегда думал, что сценически непригоден – ну не тот типаж"

Известный российский драматург, режиссер и киноактер, музыкант, писатель, телеведущий Евгений Гришковец провел творческую встречу на международной выставке-форуме "Россия", практически полностью посвященной его любимому городу Калининграду. Уроженец Кемерова, окончив филологический факультет и отслужив на Тихоокеанском флоте, он в 1998 году принял решение переехать на Балтику, о чем, по его словам, не пожалел ни разу. Евгений с удовольствием отвечал на вопросы гостей, а также немного поработал "экскурсоводом", составив для желающих краткий экскурсионный план на выходные.

– Евгений, такое внезапное перемещение из Кемерова в Калининград было чем вызвано?

– У меня про это часто спрашивают. Ну, во-первых, я понял, что в свои 32 года хочу жить не в шумных городах, таких как Москва, а в провинции, но в красивой и удобной провинции. А еще, переезжая из Сибири, я очень хотел, чтобы больше никогда не было холодно, чтобы вот так взять и раздать всю свою теплую одежду. Сказал себе: "Больше никогда не буду носить меховую шапку! И шубу. И подштанники. Хватит!" И переехал.

– А самые первые свои ощущения от города помните?

– Насколько упоительным был воздух! Три первых дня над городом стоял плотный туман, и все три дня я ходил по Калининграду очарованный, как ежик в тумане. Не видел города, только дышал им. Но мне с самого начала все понравилось: неспешность (по сравнению с сибирским укладом), неторопливость и церемонность общения друг с другом в хорошем смысле слова. Когда я только приехал в Калининград, он был совсем другим, не таким раскрученным в туристическом понимании. Кафедральный собор стоял еще в руинах, без крыши и шпиля. Меня удивляла крошечность расстояний, особенно до моря. Вышел из дома, сел на трамвай – сорок минут, и ты у моря. То, что калининградец воспринимал как "далекое путешествие" – "Ой, до Советска аж 115 километров", – для меня было смешным. Мы в Кемерово привыкли проехать 300 километров пиво попить, а потом еще и обратно.

– Все теперь, шубу и шапки меховые не носите?

– Сейчас климат поменялся, и в начале зимы в этом году было даже холоднее, чем в Москве. Я вообще не очень представлял в 1998 году, куда еду. В первый же год помню свои впечатления: ноябрь, минус 20, везде по дорогам разбившиеся машины и люди, как пингвины, прыгающие от холода. Зачем я сюда приехал? А потом буквально через два дня: шум за окном, дождь, плюс восемь. Так обрадовался. Никогда в жизни так не радовался дождю!

– А какой бы человеческий образ вы бы дали Калининграду?

– Определенно мужской. Образ такого немолодого университетского профессора, любимого студентами. У него всегда много историй и с ним приятно долго беседовать. Он элегантен: в замшевой дорогой мягкой обуви, тонких перчатках и в хорошем демисезонном пальто. Обожаю такие пальто. По функционалу ноль, но очень красивое. И да, обязательно зонтик-трость, потому как дождик здесь может пойти в любой момент.

– Как вы проводите свои свободные дни, в море купаетесь?

– Балтийское море не для купаний. Купайтесь в других морях. Оно – чтобы неспешно прогуливаться, дышать морским воздухом, любоваться, вдохновляться. Вообще, и по городу надо ходить только пешком. Здесь много пешеходных маршрутов, и я всегда стараюсь заложить время, чтобы пройтись, а не проехаться до нужной мне точки. И никогда не хожу в наушниках. Мне нравится, как звучит город.

– Вас можно назвать профессиональным путешественником. С каким городом мира вы бы сравнили Калининград?

– За 25 лет я точно объездил все российские регионы. У нас самая большая, сложная и особенная страна. Много где побывал и за границей. В Европе мне скучно. Когда я нахожусь в Бельгии или Швейцарии, через 5 дней я готов завыть, впасть в уныние. Мне интереснее жить здесь и ездить по российским городам.

Но попытки сравнить Калининград с другим городом безуспешны. Часто его сравнивают с Санкт-Петербургом, но нет, несравнимо. Едешь от Калининграда до Железнодорожного: в полях пасутся черные быки-ангусы, как в Аргентине. За ними, часа два езды – реликтовые леса. Пейзаж меняется стремительно. Я бы сказал, что Калининград очень удобный город для проживания и путешествий, с очень высоким средним уровнем всего. И никаких этих ужасных сплошных высоких заборов, как в Подмосковье. Здесь это считается дурным тоном.

Иосиф Бродский, который, кстати, в 60-х бывал в Калининграде и Балтийске, когда у него спросили о состоянии советской поэзии, как раз ответил: очень высокий средний уровень. Так же можно сказать об уровне жизни всей Калининградской области.

– Говоря о творчестве... Вы, только переехав, создали свой знаменитый моноспектакль "Как я съел собаку", за который получили две "Золотых маски". Новая среда повлияла?

– Я бы не сказал, что с переездом было как-то сильно связано. Этот спектакль и в Кемерово все равно бы появился, но в Кемерово у меня был свой театр, а в новом месте я оказался один. Пришлось самому и выходить на сцену. Я всегда думал, что сценически непригоден – ну не тот типаж, на который можно два часа смотреть и слушать. Но преданность театру у меня была предельная, ну или беспредельная. Другого артиста, кроме себя, не было, так и получилось. И до сих пор я на сцене.

– А какие у вас творческие планы?

– Большие. Но, увы, уютная атмосфера города не всегда способствует возникновению новых творческих единиц. Она, знаете ли, расслабляет, способствует лени. Ну, уютно сильно. Я приехал из Кемерово уже готовой активной творческой единицей, а сейчас, вместо того чтобы сесть и писать долго и муторно, я пытаюсь себя обмануть: пойду-ка я к морю, заражусь вдохновением, а еще и музу поймаю с оказией. В итоге просто гуляю и расслабляюсь. Калининград очень заточен на комфорте, и это для творца место опасное. Но планы есть. Уже написана новая пьеса, и осенью, к сентябрю, буду выпускать премьеру. И вот на днях берусь за новый текст, который по плану надо закончить довольно быстро. Удастся ли? Не знаю.

– И можно последний вопрос: как бы вы лично посоветовали провести выходные в Калининграде? Что посмотреть, попробовать?

– Я вообще люблю принимать гостей, которые льются ко мне сплошным потоком. Показывать, хвастаться, как живу. По советам... Здесь – смотря каким временным отрезком вы обладаете. Приехать на выходные – с пятницы по воскресенье – этого категорически мало. И каждый раз надо иметь в запасе несколько маршрутных планов в зависимости от погоды: план А, план В и даже С.

Если легкий накрапывающий дождик и вы здесь впервые, то смело исследуйте Калининград. Кафедральный собор, конечно: колоннада, могила Канта – сюда стоит прийти и ради органных концертов. Я такой акустики не слышал нигде. За 20-25 минут вы познаете всю мощь церковного звучания органа в средневековых сводах. А потом загляните в местное кафе, где продают "Булочки Канта" (по-моему, очаровательное название). Рядом – синагога. Там тоже есть маленькое кафе, в котором предлагаются "Хот-доги у синагоги"!

На следующий день сходите в Музей мирового океана. Он грандиозный! Я был в двух аналогичных, но наш лучше всех. В Австралии – сушеные рыбы и модели кораблей, а в нашем можно провести весь день и уйти счастливым.

Третий день я бы посвятил зоопарку в центре города. Маленький, чудесный, старинный, где животным хорошо. Он вольерный, и они не сидят в клетках. Звери радостны и веселы. Мне нравится ночью летом мимо проходить: темно, и тигры со львами рычат, звуки экзотического леса. Вот такая городская программа-минимум.

И, конечно, прогуляйтесь вдоль моря. Доберитесь до поселка Янтарный – там самый широкий песчаный пляж в моей жизни. Я был в Австралии, там тоже невероятно красиво, но наши закатные дюны – потрясающе. Обязательно попробуйте местную кухню. Летом – литовский холодный борщ – кефир с протертой свеклой. Терпеть не могу свеклу и не очень [люблю] кефир, но сочетание горячей печеной молодой картошечки и холодного борща непередаваемо прекрасно. Придумано литовцами, но в Калининграде вкуснее. Если доедете до деревни Орловка, то там есть ресторанчик с садом, расположенный в старинном немецком особняке. Там гостям предлагают локальную местную кухню: судак из залива, угорь, уха из трех видов рыб, конечно, если сезон, – корюшка. Калининградские шпроты. Голодными вы точно не останетесь!