Евгений Гришковец рассказал, почему считает Калининград одним из лучших городов для жизни

Драматург, режиссер и писатель Евгений Гришковец объяснил, чем именно его привлекает Калининград, где он живет уже более четверти века. По словам автора, решение переехать на Балтику в конце 1990-х стало для него осознанным выбором, о котором он не пожалел ни разу.

Гришковец признался, что в определенный момент понял: ему ближе не мегаполисы с постоянным шумом и спешкой, а компактный, спокойный город с продуманным ритмом жизни. Калининград, по его ощущениям, оказался редким примером комфортной провинции – визуально выразительной, удобной и при этом лишенной агрессивной городской среды.

"Меня удивляла крошечность расстояний, особенно до моря. Вышел из дома, сел на трамвай – сорок минут, и ты у моря. То, что калининградец воспринимал как "далекое путешествие" – "Ой, до Советска аж 115 километров", – для меня было смешным. Мы в Кемерово привыкли проехать 300 километров пиво попить, а потом еще и обратно", – высказался Евгений Гришковец в интервью.

Ландшафты региона, по наблюдениям режиссера, меняются стремительно: от морского побережья до лесов и сельских пейзажей, что делает жизнь здесь насыщенной, но не утомительной.

"Очень удобный город для проживания и путешествий, с очень высоким средним уровнем всего", – отметил он.

По мнению писателя, именно сочетание уюта, компактности и природного окружения делает Калининград одним из самых удачных городов для повседневной жизни. При этом он добавил, что такой комфорт способен даже расслаблять творческого человека, заставляя чаще гулять и наблюдать, чем сидеть за рабочим столом, однако именно в этом и заключается особое очарование города.