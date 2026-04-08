Арт-куратор Татьяна Гетман: "Сейчас подходящее время для продвижения региональных культурных проектов"

Мечта и карьерная амбиция многих молодых кураторов – устроить выставку в крупном музее в Москве или в Санкт-Петербурге. Профессиональный путь Татьяны Гетман сложился иначе: получив солидный опыт кураторской деятельности в обеих столицах, девушка обратилась к региональному художественному контексту.

В интервью Клео.ру Татьяна Гетман рассказала о путях развития "вширь" и "вглубь", о специфике работы над масштабными и камерными выставками, а также о своей связи с африканской культурой и о почти безграничном интересе к новому.





Татьяна Гетман – независимый куратор, креативный продюсер и арт-консультант. На протяжении 11 лет Татьяна занимала должность штатного куратора и руководителя отдела спецпроектов в Третьяковской галерее. В профессиональном портфолио Татьяны Гетман – большое количество как художественных, так и театральных, музыкальных и медиа-проектов, получившая четыре награды в номинации "Выставка года".

– Татьяна, у вас за плечами много лет кураторской деятельности в Третьяковской галерее, вы курировали проект, посвященный Балабанову в "Севкабель Порту" (12+), и выставку "Третьяковка в движении" (6+) во Владивостоке . Почему следующей точкой профессионального развития был выбран Ростов-на-Дону? Как началось сотрудничество с галереей Culture?

– Я не могу сказать, что это был какой-то осознанный выбор точки на карте и региона, в котором я хочу развиваться как куратор. Сотрудничество с галереей Culture сложилось довольно естественно: с ее основателем, Валерией Барминой, я познакомилась через общих знакомых. Валерия рассказала мне про свою инициативу открыть в Ростове-на-Дону галерею, посвященную российскому современному искусству, что мне очень откликнулось. Идея развивать культуру в регионе совпала с моим внутренним ощущением, показалась мне близкой и актуальной.

До начала сотрудничества с галереей я ни разу не была в Ростове-на-Дону, поэтому мне также захотелось посетить город, исследовать его идентичность и культуру с позиции не только куратора, но и стратега, занимающегося развитием территорий. Работая в Москве, Санкт-Петербурге и в других крупных городах России, я часто испытываю желание выехать за их пределы – и регулярно делаю это, путешествуя внутри страны. История про собственное расширение всегда дарит интересные открытия и возможности.





– Работая на протяжении десятилетия музейным куратором и специалистом ведущей столичной арт-институции, предположу, что вы привыкли иметь дело с определенным объемом задач, уровнем ответственности и размером бюджета. Ситуация изменилась. Как вы восприняли эту смену курса?

– Действительно, больше 11 лет я работала в Третьяковской галерее, где привыкла иметь дело с определенными масштабами и объемами задач. Только ситуация для меня сильно не изменилась: я продолжаю работать с ними же уже как независимый куратор. Сегодня я сотрудничаю с разными институциями – государственными, частными, международными. В этом смысле мой диапазон расширился, а ощущение возможности управлять большими процессами и создавать масштабное – осталось.

Когда я начинала работать над небольшими выставками пару лет назад, я восприняла это как настоящий вызов. Камерное пространство, 100–200 м2, в которое было необходимо поместить десятки работ, да еще доходчиво донести свою мысль до зрителя… В подобной смене оптики я увидела импульс к совершенствованию собственных навыков. Как говорил один мой наставник, путь развития может идти как "вширь", так и "вглубь". Занимаясь теперь, в том числе, камерными проектами, я могу точно сказать, что иду "вглубь". Это совсем другой, но не менее ценный опыт, чем работа над масштабными выставками.





– Галерея Culture совсем молодая институция (основана в 2025 году), специализирующаяся на современном искусстве. Что-то уже можно сказать про перспективы ее развития, особенности работы с аудиторией и другие характерные черты?

– Уже сегодня я могу наблюдать стремительное развитие галереи: и по количеству выставок, и по числу привлеченных к сотрудничеству кураторов и художников, и по охвату аудитории в соцсетях. Как человек с высоким уровнем насмотренности и порой завышенными ожиданиями от реальности, я вряд ли преувеличу, если скажу, что процессы в галерее Culture организованы на очень достойном уровне.

В частности, недавно завершившая свою работу выставка "Плоть и вихрь" (18+) предлагала зрителю не только наблюдать, но и исследовать собственный соматический опыт. Четыре тематических блока выставки с работами Аннушки Броше, Елены Филаретовой, Алишера Кулакова, Натали-Кейт Пангилинан и других деятелей современного искусства были дополнены специально созданным звуковым ландшафтом, который усиливал погружение и эмоциональный отклик у аудитории.





Я считаю, что сейчас подходящее время для продвижения региональных культурных проектов и художников, в том числе ростовских. Регионы начинают иначе звучать через современное искусство, зрители узнают новые, замечательные имена авторов из Сибири, из Нижнего Новгорода, с юга России…

Современное искусство я вижу как своего рода агрегатор и точку сборки, где люди встречаются и обмениваются опытом, где рождаются необычные идеи и точки соприкосновения. Наконец, среда, которая раньше была центрирована в Москве, "выходит" из своей зоны комфорта – в хорошем смысле слова.

– Инициируя тему и концепцию выставки, вы ориентируетесь на интересы зрителей, тренды в популярной культуре или, скорей, стараетесь следовать тому, что считаете важным и достойным внимания?

– Честно говоря, я просто не могу делать то, что мне неинтересно. Мне кажется, что успех и искренний интерес зрителей приходят в те проекты, где есть контакт и эмоциональный заряд. Где есть желание обсуждать эту тему и собирать вокруг себя единомышленников. Во многом это складывается интуитивно.

Объяснить эти совпадения довольно легко, ведь мы живем в одном информационном поле, проходим через определенные жизненные этапы… Художники, кураторы, режиссеры чуть раньше остальных замечают резонирующие темы, работают с ними… Результаты подобного творчества позже находят отклик в сердцах зрителей.

– Татьяна, вы считаете себя независимым куратором? Если да, в чем для вас разница между институциональным и независимым кураторством?

– Да, я считаю себя независимым куратором: с 2023 года я больше не работаю в институции. Я также определяю себя как предпринимателя в культуре: вместе с моей небольшой командой мы оказываем разные услуги в области искусства, такие как арт-консалтинг, разработка концепций для государственных и частных заказчиков, ведение проектов по развитию территории и многое другое. Я рада, что после ухода из музея я начала развиваться в профессии самостоятельно и обрела в ней автономность. Я благодарна своему музейному прошлому и своим коллегам за полученный, совершенно невероятный опыт, без которого я бы не оказалась там, где я есть сейчас.





– Какой из недавних проектов в вашей собственной практике запомнился вам больше всего?

– Все проекты, в которые я вовлекаюсь, для меня ценны и важны. Из последних я хотела бы выделить сотрудничество с Музеем "ЗИЛАРТ". Мы сделали аудиосопровождение, а также разработали театрализованный зрительский опыт для всех экспозиций, которые сейчас открыты в музее. Особенно мне запомнилась работа над выставкой африканского искусства (18+). Мне очень близка тема Африки – с этим континентом связаны моя семья и мое детство. И я была абсолютно счастлива провести полгода в компании восьмисот африканских идолов, изучая их провенанс и истории. Конечно, каждый проект в моей биографии что-то дал мне с точки зрения профессионального развития.

– В каком городе России вы хотели бы еще сделать выставку? Почему?

– Возможно, вы удивитесь, но мне интересно практически все, что я еще не видела, и мне везде хочется побывать. Поэтому я открыта абсолютно к разным предложениям. Иногда даже сложно вообразить, насколько неожиданными, прекрасными и познавательными бывают новые маршруты и встречи.





Галерея Culture (Ростов-на-Дону) была основана Валерией Барминой в 2025 году. Фокус галереи – российское и современное зарубежное искусство. В настоящее время и по 24 мая в стенах Culture открыта выставка "Переменная облачность" (0+), посвященная личности женщины, ее непрерывной трансформации в условиях природной цикличности. В экспозиции представлены работы пяти художниц: Адель Левитовой, Лидии Руссковой-Хасой, Екатерины Пугачевой, Ники Венедиктовой и Ольги Симоновой. Куратор: Виктория Мизиано.

