Афиша мероприятий на апрель-2026: выставки, спектакли и концерты

ТЕАТР

Мюзикл "Гладиатор"





Пожалуй, самая громкая премьера нынешнего театрального сезона. Мюзикл переносит зрителей в Древний Рим – в те времена, где жажда свободы противостоит тирании. На сцене разворачивается трагическая история полководца, любимца императора, который становится жертвой предательства. За режиссуру мюзикла отвечает Рамзила Минибаев, а идею разработали Константин Скрипалев и Анна Скрипалева в сотрудничестве с Петром Елфимовым и Вадимом Лановым, которые написали музыку и тексты. Анна Скрипалева также является автором либретто.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6

Когда: 26 апреля в 20:00

Категория 12+

Спектакль "Добрый барин"





Знакомое произведение предстает в неожиданной интерпретации: режиссерское видение вдохнуло в пьесу свежие краски, сохранив при этом всё очарование оригинальной драматургии. В спектакле занят блистательный актерский состав – Павел Трубинер, Николай Добрынин, Илья Бледный, Григорий Сиятвинда, Вадим Андреев, Софья Зайка и другие.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6

Когда: 16 апреля в 19:00

Категория 12+

Шоу-мюзикл "Путь огня и воды"





В КЗ "Измайлово" 18 апреля пройдет шоу "Путь огня и воды". Это музыкально-танцевальное шоу-мюзикл с элементами комедии, построенное на слиянии культур России и Китая. Сюжет основан на знаменитых русских сказках и легендах древнего Китая: Алёнушка, Иванушка, китайский император и его дочь вместе с великим художником Ма Ляном борются со всемирным злом – страшной Дай Цзы. Им помогают Илья Муромец, Дух Леса Сен-Лин и Великая знахарка Фэн Хуан. В шоу используется как знаменитый народный музыкальный материал, связывающий культуры двух стран, так и авторские музыкальные композиции и вокальные номера.

Где: Концертный зал "Измайлово"

Когда: 18 апреля в 19:00

Категория 12+

Спектакль "Актриса"





Мария Аронова – актриса, чьи кинороли увенчаны множеством наград, включая престижную премию "Орел", но истинная ее стихия – это все-таки театральная сцена. Именно здесь, в живом обмене энергией со зрителем, Аронова раскрывается полностью, демонстрируя мастерство, которое не всегда удается передать через экран. Это история о любви и ненависти, предательстве и верности, радости и горечи – вечных темах, переживаемых в остром и завораживающем закулисном диалоге.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6

Когда: 21 апреля в 19:00

Категория 12+

"Без Есенина"

Спектакль о Есенине, которого на сцене нет, но чье дыхание скользит по комнате. Ялта, гостиничный номер. На сцене трое – танцовщица Айседора Дункан, ее приемная дочь Ирма и муж Ирмы Илья Шнейдер. Между ними висит ожидание невидимого четвертого. Есенин где‑то рядом, как тень у шторы или незаконченная строка – он в паузах, в взглядах и в пустых стульях, но не там, где его так остро хотели бы видеть.

Где: ТКЗ "Дворец на Яузе" (Площадь Журавлева, 1)

Когда: 25 апреля, 19:00

Категория 18+

Спектакль "Москва-Петушки"

Спектакль "Москва-Петушки" – это путь по закоулкам сознания думающего человека, который зрительно представляется то электричкой, то порталом между миром живых и миром божественным в сценографии Виктора Малышева. В роли Венички – Иван Добронравов. Актеры Григорий Данцигер, Галина Кашковская, Михаил Крылов, Анатолий Анциферов и другие воплотят всех трагических и комических персонажей поэмы, которых по жизненной дороге в условные Петушки встречает главный герой – альтер-эго гениального русского писателя Венедикта Ерофеева.

Где: ТКЗ "Дворец на Яузе" (Площадь Журавлева, 1)

Когда: 24 апреля, 20:00

Категория 18+

Концерты

Концерт "Золотые хиты рока"

14 марта в Кремлевском дворце пройдет концерт оркестра "Русская Филармония" – "Золотые хиты рока". Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, Rolling Stones, Europe, Led Zeppelin. Новая жизнь вечных хитов в грандиозном гала-шоу. Короли рок-сцены Симоне Романато, Доминик Уоррен и Магнус Баклунд. Выступления этих зарубежных певцов всегда проходят с головокружительным успехом по всему миру. Специальный гость концерта – победитель шоу "Голос-8" Аскер Бербеков.

Где: Государственный кремлевский дворец

Когда: 14 апреля, 20:00

Категория 6+

Концерт "Золотые хиты Сан-Ремо"





14 марта на сцене Кремлевского дворца вместе с оркестром "Русская Филармония" выступят итальянские певцы Кларисса Вики и Фабио Курто, а также финалисты шоу "Голос" и шоу "Ну-ка, все вместе" Марианна Савон и Эдвард Хачарян. В их исполнении прозвучат мегахиты звезд Сан-Ремо – Адриано Челентано, Аль Бано и Ромины Пауэр, Ricchi e Poveri, Андреа Бочелли, Джанни Моранди, Тото Кутуньо, Pupo, Эроса Рамаццотти и др. За дирижерским пультом – председатель жюри, лучший аранжировщик и дирижер Фестиваля "Сан-Ремо" Роберто Молинелли.

Где: Государственный кремлевский дворец

Когда: 14 апреля, 15:00

Категория 6+