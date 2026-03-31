Анджелина Джоли спровоцировала слухи о неудачной пластической операции

Актриса появилась на модном показе в Китае. Пользователи гадают, с чем связаны изменения во внешности Анджелины Джоли.
Анджелина Джоли появилась на показе Tom Ford в рамках Шанхайской недели моды. Для выхода Джоли выбрала сдержанный аутфит в бежевой гамме с акцентом на талии и дополнила его макияжем с ярко-красной помадой. Минимальный мейкап и лаконичный стиль соответствовали ее привычной эстетике, однако видео с красной дорожки вызвало неоднозначную реакцию аудитории.
Многие заметили изменения в лице звезды "Мистер и миссис Смит" и решили, что актриса сделала неудачную пластическую операцию.
"Глаза перетянуты внизу", "Веки не закрываются до конца", "Нижняя блефаропластика, да", – обсуждают комментаторы.
На фоне этих обсуждений всплыли и более радикальные версии – вплоть до теорий о двойнике актрисы. При этом сама Джоли ранее неоднократно опровергала слухи о пластике. В одном из интервью она подчеркивала: "Я ничего не делала и не думаю, что буду".
Часть аудитории, впрочем, отнеслась к ситуации более сдержанно, напомнив, что восприятие внешности может меняться из-за множества факторов – от освещения и ракурса до усталости и перелетов.