Экскурсовод "Стрит-арт хранения" Полина Фищенко: "Главное в работе с людьми – это уважение"

В рубрике "Кем я хочу стал" мы говорим с профессионалами мира искусства об их творческом пути. В гости редакции в апреле пришла Полина Фищенко, научный сотрудник и экскурсовод "Стрит-арт хранения" (САХ) в Санкт-Петербурге.

У Полины есть свое обоснованное мнение по многим вопросам, связанным с проведением экскурсий: например, важно ли быть общительным человеком для работы с группами или что делать, если подросток в музее не отрывает глаз от экрана смартфона. Об этом и не только – читайте в беседе с Полиной Фищенко ниже.





– Полина, у вас очень многосторонний опыт работы в искусстве. Перед тем, как начать работу в "Стрит-арт хранении", вы занимались просветительскими проектами в филиале Третьяковской галереи, проводили арт-медиации, курировали Музейный форум по детским, семейным и подростковым программам… Вы стремились к такому разнообразию в профессиональной деятельности или так сложилось? С чего все началось?

– На самом деле все происходило достаточно логично. Я начала работать медиатором и координатором инклюзивного направления на Уральской биеннале, после чего я переехала в Самару, чтобы стать менеджером просветительских и инклюзивных проектов в Третьяковке. Сейчас я работаю в благотворительном фонде, вожу экскурсии и арт-медиации, продюсирую выставки.

На мой взгляд, это очень понятная траектория – просвещение и образование тесно связано с инклюзией и доступностью, а медиация – больше всего про уважение чужого опыта и желание сделать искусство понятным и соразмерным зрителю. Все эти процессы вращаются вокруг гуманистических идей и работы с человеком напрямую. А еще я просто люблю науку. Поэтому раньше я писала исследовательские статьи про сайнс-арт и уличное искусство, а сейчас работаю научной сотрудницей в "Стрит-арт хранении". Так или иначе, я продолжаю заниматься исследованиями.

– Когда вы начали сотрудничать со "Стрит-арт хранением"? Почему вы решили присоединиться к команде САХ?

– Я пришла в "Стрит-арт хранение" летом 2024 года: увидев объявление о поиске гида, я сразу поняла, что хочу стать частью команды. Не проявить интерес к теме уличного искусства было сложно, ведь я несколько лет жизни провела в Екатеринбурге, одной из российских столиц стрит-арта.





– В настоящее время вы совмещаете в САХ обязанности гида (экскурсовода) и научную работу. Как это происходит? Можно ли выделить блоки, внутри которых распределяются ваши задачи?

– Я вожу экскурсии по хранению и описываю произведения или целые архивы, когда они поступают к нам в коллекцию. Этим занимается большая часть команды, так как объем задач серьезный. Совместно с коллегами из Института исследования стрит-арта мы ездим в экспедиции по городам России, знакомимся с местной арт-сценой, после чего худсовет решает, какие работы мы приобретаем для коллекции "Стрит-арт хранения". Для описания поступлений мы берем интервью, фиксируем биографии авторов и контекст создания арт-объектов.

– Вы также курируете подростковый кэмп. Аудитория тинейджеров очевидно отличается от взрослой аудитории. Есть ли здесь какие-то неожиданные наблюдения, которыми вы бы хотели поделиться?

– Люблю говорить, что главное в работе с людьми – уважение. То же правило работает и с подростками. Мне нравится быть честной, говорить на равных и уважать свободу. Даже если эта свобода проявляется в том, чтобы смотреть в телефон всю экскурсию!

Мне кажется, что главная задача музеев в плане работы с аудиторией – дать человеку почувствовать, что его не осуждают и не принуждают. Вне зависимости от возраста.





– Экскурсоводу одинаково важно готовить программу тура и взаимодействовать с гостями. Что из этого больше импонирует лично вам, методическая работа или непосредственный контакт со слушателями?

– Это взаимосвязанные процессы. В "Стрит-арт хранении" не очень часто, относительно крупных музеев, проходят масштабные выставки с тотальным изменением развески. Раз в квартал мы частично обновляем экспозицию, но даже временные выставки не меняют ее полностью. Поэтому, зная обо всех работах, можно легко изменять состав экскурсии под запрос аудитории или свое настроение.

– Какой профессиональный трек развития для музейного гида/экскурсовода вы видите? На какую карьеру стоит ориентироваться начинающему специалисту?

– Мне кажется, на этот вопрос не существует одного ответа. Каждый экскурсовод может растить свои навыки и увеличивать поле экспертизы, набирать аудиторию. Я знаю большое количество гидов, у которых есть свои преданные поклонники.

Мне нравится, что многие музейные экскурсоводы параллельно работают как независимые гиды. Это всегда очень серьезный и волнительный шаг для сотрудников институций.





– Какие навыки/знания необходимо иметь уже при входе в профессию, а что возможно наработать в процессе?

– Нужно иметь грамотную речь и поставленный голос. Уметь слушать посетителей и задавать правильные вопросы (этому тоже необходимо учиться). И совершенно точно – нужно знать свою тему!

Тем временем, общение – это навык, который несложно натренировать. Во время обучения в университете у меня иногда случались панические атаки, когда было необходимо выступить с докладом. Затем я начала водить экскурсии, читать лекции – и проблема исчезла достаточно быстро.

– С какими трудностями в работе вам приходится сталкиваться чаще всего?

– Не могу сказать, что я сталкиваюсь с какими-то трудностями… Однако проведение экскурсии, как и любая интенсивная коммуникация, сильно выматывает физически. Но это того стоит!





– Идеальный музейный гид – это …

– Человек, которому интересен посетитель, интересна тема и который умеет честно сказать, если не знает ответа на вопрос.

Мне кажется, что в любой области всегда есть что изучать. Поэтому гид должен быть в курсе последних новостей и исследований. Без огромной любви к своей работе этого сложно добиться.

