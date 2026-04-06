Вышел финальный трейлер "Дьявол носит Prada 2"

Чуть меньше чем через месяц состоится премьера долгожданного продолжения модного кинохита нулевых "Дьявол носит Prada". К своим ролям вернулись Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип, Эмили Блант и Стенли Туччи. На днях стартовала промо-кампания сиквела, а сегодня, 4 апреля, 20th Century Studios представила финальный трейлер фильма, благодаря чему поклонники узнали ключевые детали.

Судя по трейлеру, во второй части фильма Дэвида Фрэнкела сюжет снова строится вокруг Энди Сакс, теперь уже бывшей сотрудницы редакции модного журнала "Подиум", которая возвращается к своей экс-начальнице Миранде Пристли. Как мы узнаем, Андреа принята на работу без ведома главного редактора, однако та не прогоняет ее, а допускает ее помощь в непростые для глянца времена.