Вышел финальный трейлер "Дьявол носит Prada 2"

В сиквеле Миранду Пристли пытаются "отменить".
Чуть меньше чем через месяц состоится премьера долгожданного продолжения модного кинохита нулевых "Дьявол носит Prada". К своим ролям вернулись Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип, Эмили Блант и Стенли Туччи. На днях стартовала промо-кампания сиквела, а сегодня, 4 апреля, 20th Century Studios представила финальный трейлер фильма, благодаря чему поклонники узнали ключевые детали.
Судя по трейлеру, во второй части фильма Дэвида Фрэнкела сюжет снова строится вокруг Энди Сакс, теперь уже бывшей сотрудницы редакции модного журнала "Подиум", которая возвращается к своей экс-начальнице Миранде Пристли. Как мы узнаем, Андреа принята на работу без ведома главного редактора, однако та не прогоняет ее, а допускает ее помощь в непростые для глянца времена.
Видео: YouTube / @20thCenturyStudios, @topKINOOO
Кстати, в трейлере показали, что Миранда попадает под "отмену" из-за некоего скандала, и Энди Сакс как журналистка становится очень полезной для Пристли. Также раскрывается роль другой бывшей ассистентки, Эмили. Известно, что теперь она занимает должность главы люксового бренда, который может обеспечить выживание "Подиума". Однако она не готова идти навстречу Миранде.
В прошлом году была информация об участии Леди Гаги в фильме. Она якобы должна появиться в кадре. Финальный трейлер пока подсказывает поклонникам, что артистка вместе с рэп-исполнительницей Doechii записала саундтрек к "Дьявол носит Prada 2". Премьера сиквела запланирована на 1 мая 2026 года.